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    男誣告徐乃麟偽造文書辦理借款 遭判5月定讞

    蔡男誣告徐乃麟（見圖）未經同意偽造文書辦理借款，最高法院維持歷審見解，依誣告罪判蔡5月徒刑定讞。（資料照）

    蔡男誣告徐乃麟（見圖）未經同意偽造文書辦理借款，最高法院維持歷審見解，依誣告罪判蔡5月徒刑定讞。（資料照）

    2022/07/26 11:17

    〔記者溫于德／台北報導〕陳姓負責人為籌措大龍蝦數位國際公司的資金，又因信用不佳而無法購屋貸款，便由蔡姓總經「出名」向陳男的好友、藝人徐乃麟以購買其房屋方式，辦理二胎借款1500萬元，蔡事後卻誣告徐未經同意偽造文書辦理借款，最高法院維持歷審見解，認定蔡犯誣告罪，判刑5月定讞。

    判決指，2015年4月29日雙方簽訂買賣契約，由陳姓負責人支付簽約金200萬元給徐乃麟，並支付相關稅款，另以該房屋為擔保，向銀行辦理5500萬元貸款，房屋所有權移轉登記完畢後，陳、蔡同意將房屋設定抵押，向徐的友人辦理二胎借款1500萬元。

    然而，蔡姓經理卻在2016年向士林地檢署對徐乃麟提告，指徐誆稱自己是公眾人物，有人脈可代為辦理民間貸款，害他誤信才交付房屋所有權狀、印鑑，已涉嫌偽造文書、詐欺、背信、侵占等罪。士檢對徐不起訴確定後，徐反告蔡。

    蔡姓經理矢口否認犯罪，未獲士林地院採信，認定蔡恣意誣告徐乃麟涉嫌偽造文書等罪，害徐可能受到刑事處罰，同時影響國家正確行使司法權，造成司法資源浪費，另審酌徐自稱召開記者會澄清時，蔡還前往鬧場，徐的律師也說，蔡擁有建築碩士學位，也曾經營建築公司，卻誣指徐，請求從重量刑等，依誣告罪判蔡5月徒刑。

    高等法院也指蔡姓經理明知房屋借款、抵押及登記過程均經過他的同意，竟恣意誣告徐乃麟涉嫌偽造文書等罪，害徐疲於應訴，仍判蔡5月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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