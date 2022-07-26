為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    陳時中、黃珊珊出席Model APEC 立委：蔣萬安一再消失

    亞太青年協會主辦「2022 Model APEC」今舉行北部場開幕式，民進黨立委何志偉指出，三位台北市長參選人主辦單位都有邀請，蔣萬安又缺席了，很可惜看到蔣萬安一再消失。（資料照）

    亞太青年協會主辦「2022 Model APEC」今舉行北部場開幕式，民進黨立委何志偉指出，三位台北市長參選人主辦單位都有邀請，蔣萬安又缺席了，很可惜看到蔣萬安一再消失。（資料照）

    2022/07/26 11:03

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕亞太青年協會主辦的「2022 Model APEC」今日在福容大飯店舉行北部場開幕式，前衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊出席與會。亞太青年協會榮譽理事長、民進黨立委何志偉指出，三位台北市長參選人主辦單位都有邀請，蔣萬安又缺席了，很可惜看到蔣萬安一再消失。

    民進黨立委何志偉提及，今天非常可惜，三位台北市長參選人，主辦單位都有邀請，蔣萬安又缺席了，前幾天也缺席美國獨立紀念日慶祝酒會，很可惜一再看到蔣萬安消失，年輕人朋友一定要知道出席與會重要性；國民黨立委陳以信緩頰說，蔣萬安另有行程比較忙，本次活動有三天，還有機會看到。

    台北市副市長黃珊珊致詞表示，她去年就有來參加，今年疫情已經開始趨緩，但世界疫情還在發展，我們正在面臨未來不可知一條航線，因為世界改變了，疫情改變人類生活，疫情改變人類習慣，開始有跨境電商、線上支付，對城市來說，開始面對疫後新環境，所以在這裡一起探討如何面對，年輕人非常幸運，以前年代比較沒有這種機會。

    黃珊珊指出，接下來世界可能要面對極端氣候，城市也要更加韌性，對未知世界的可能性，每個年輕人可以嘗試了解，變成自身經驗與大家分享。台北市對青年未來發展有許多規劃，北市府提供青年創業，也有有成立天使基金，青年創業可以貸款，台灣不缺人才，青年欠缺的是舞台，搭建舞台是政府的責任。

    黃珊珊提及，台灣未來要面對什麼事情，很重要的是，台灣有很強ITT產業，有許多資通訊專業、朝向智慧城市發展，接下來數位轉型是城市要去面對，包括與各國互動，與全世界往來，都是要去面對的，也希望讓年輕人有更多機會找到自己的未來，留下一個更好的台北，留下一個更好的台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔣萬安公布發言人團隊 批陳時中抄襲又落跑
    2022/07/26 10:13

    蔣萬安公布發言人團隊 批陳時中抄襲又落跑
    挺進黃珊珊地盤 蔣拔樁意味濃厚
    2022/07/26 05:30

    挺進黃珊珊地盤 蔣拔樁意味濃厚

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    揮汗收成 黃暗酸蔣割稻尾
    2022/07/26 05:30

    揮汗收成 黃暗酸蔣割稻尾
    蔣萬安公布競選團隊陣容 蔡正元、李慶安都加入
    2022/07/25 13:45

    蔣萬安公布競選團隊陣容 蔡正元、李慶安都加入

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    暗指柯怒而不威？ 阿中笑：自己的人生哲學
    2022/07/25 05:30

    暗指柯怒而不威？ 阿中笑：自己的人生哲學
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播