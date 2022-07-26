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    分享年輕時第一志向 陳時中：讓病人會刷牙做起

    前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今日出席「2022 Model APEC」北部場開幕致詞表示，他年輕剛畢業時，第一個志向是要讓病人會刷牙。（記者王藝菘攝）

    前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今日出席「2022 Model APEC」北部場開幕致詞表示，他年輕剛畢業時，第一個志向是要讓病人會刷牙。（記者王藝菘攝）

    2022/07/26 10:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今日出席「2022 Model APEC」北部場開幕致詞表示，他年輕剛畢業時，第一個志向是要讓病人會刷牙，「從要讓我的病人會刷牙這個志向開始做起，一步一步也做到衛福部長」，崇高的理想，須從基礎做起，必然會有所成就。

    亞太青年協會、中華經濟研究院WTO及RTA中心主辦的「2022 Model APEC」今日在福容大飯店舉行開幕式，為爭取年輕人選票，台北市長參選人陳時中、黃珊珊同台出席活動，總統府副秘書長黃重諺、李登輝基金會董事長李安妮等人出席與會。

    陳時中指出，主辦單位邀請時，他還是衛福部長，結果很快就卸任了，今天是來分享自身經驗。國際經驗一定要有青年參與，這是非常重要的，年紀大的都會過去，未來世界是青年的，要把青年的經驗及精神流傳下來。

    陳時中談及，他上任衛福部長後，要去世界衛生大會WHA，那次遇到非常大困難，以前有拿到觀察員邀請函再去，但那一次並沒有。當時他親自帶團去，並組了10幾位青年團，也邀請企業界給予支持。

    陳時中提及，之所以組青年團是要讓青年看見台灣在國際的處境，去到現場大家才真正有感覺，台灣的國際處境非常困難，但是我們不怕困難，就與年輕人分享經驗，沒辦法在國際上比力強，但一定要比氣長，觀念要正確，有基本價值和精神，不斷推動想要的事情，總有一天會美夢成真。

    他強調，蘇聯瓦解時，他常跟青年朋友大家交換意見，當時誰能想到波羅的海三小國能夠獨立，所以要掌握機會，並持續努力，堅持自由精神，機會來了就能夠把握。至於我們的價值是什麼？當時去WHA，就邀青年朋友一起去，因為價值很難用嘴巴講，價值要親自去感受。

    陳時中也向大家分享，他年輕剛畢業時，第一個志向是要讓病人會刷牙，從要讓病人會刷牙的這個志向開始做起，一步一步也做到衛福部長，有崇高的理想，必須從基礎做起，必然會有所成就，年輕人有機會去國際體驗，發揮你的力量讓台灣更好。

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