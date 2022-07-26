蔣萬安公布發言人團隊 批陳時中抄襲又落跑

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排中）26日召開記者會，宣布競選發言人團隊，與會者高喊「你+台北，就是無限」口號，展現選戰氣勢。（記者羅沛德攝）

2022/07/26 10:13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今日上午召開「台北隊」發言人團發布記者會，成員包括藍營立委、年輕世代，他強調，自己的發言人團象徵「新世代即戰力上陣」，也代表了世代合作。

對於對手、民進黨台北市長參選人陳時中也喊出「台北隊」，蔣萬安表示，自己早在5月25日獲得國民黨中央提名時，他就已經喊出共組「台北隊」（Team Taipei），難道陳時中是在向民進黨桃園市長參選人林智堅的抄襲致敬？要抄襲又要落跑？他並批評行政院長蘇貞昌明目張膽，以行政資源為特定人士選舉，創下最壞的示範。

媒體詢問，陳時中稱自己的競選團隊社會認同度比蔣團隊要高，蔣萬安以反諷口吻回嗆，陳時中指的是焦糖、范雲、林昶佐等人嗎？

蔣萬安表示，包括昨天公布團隊組織成員以及今天公布發言人團，他所強調的就是世代合作、互助精神，這也是台北市多年來的多元城市包容象徵，他一直享受與台北市民直接互動的關係，無論過去、現在以及未來，都會如此，只要市民有需求，透過面對面溝通，他會趕快提出解方。

被問到選戰策略，蔣萬安說，選舉一直就是攻防兼備，該攻時就攻，該守時就守，更重要的是展現世代共榮精神。

蔣萬安說，台北市是一個多元包容的城市，因此競選發言人群要展現世代共榮精神，除了3位非常有經驗的國民黨立委李貴敏、李德維、洪孟楷，兩位很有經驗的發言人鄭世維、李子哲，還有代表年輕世代的副發言人蔡畹鎣、蕭羽耘、康晉瑜、田方倫等。

蔣萬安競選總幹事林奕華表示，蔣萬安陣營在完成組織最強戰隊後，今天對外展現發言人戰力，是最堅強的陣容，未來將會讓外界看到攻防戰力與創意。

李貴敏則批評民進黨台北市長參選人陳時中「落跑」辭去衛福部長，台北市民不需要一個「落跑市長」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排中）26日召開記者會，宣布競選發言人團隊，與會者高喊「你+台北，就是無限」口號，展現選戰氣勢。（記者羅沛德攝）

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