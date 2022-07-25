父親遺體放醫院逾10年 女兒拒領回遭訴求重刑

連女拒領父親遺體，導致遺體放在醫院超過10年，士檢認為她涉嫌遺棄屍體罪，並請法院加重其刑。（資料照）

2022/07/25 19:22

〔記者溫于德／台北報導〕連女明知父親早於2011年因病在醫院過世，並經醫院多次通知仍拒絕領回遺體，導致遺體至今擺放在醫院太平間已逾10年，士林地檢署日前偵結，依遺棄屍體罪嫌將連女起訴，並建請法院考量她遺棄的是直系血親尊親屬的遺體，加重其刑。

起訴指，連女明知父親於2011年5月3日病逝醫院，經醫院多次通知，連女依舊拒絕領回遺體，也沒有為父親辦理後事，且連女在檢警偵訊時供稱，自己曾向3名胞妹提到，父親後事由她處理即可，同時拒絕接受依醫院建議的方式處理後事，卻都沒有處理。

醫院則說，經多次聯繫連女處理父親後事，連女卻未依承諾到場處理，也不曾到太平間關心或過問父親遺體冰存狀況，更未曾祭拜過，還對醫院下令不能由其他家屬出面處理父親遺體。

醫院也說，連女多次以經濟困難、無能力處理為由，伴隨嚎啕哭泣懇求醫院寬限時日，然而，每當說好的時間一到，又藉故拖延，即便醫院後數次建議可採簡單不失隆重的聯合公祭方式處理後事，費用也可基金會協助支付，連女仍拒絕接受。

士檢因而認定連女涉嫌本刑6個月以上、5年以下的遺棄屍體罪，依法起訴，並建請法院加重其刑。

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