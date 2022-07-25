蘇貞昌官邸與新北參選人便當會 國民黨批黨國不分

行政院長蘇貞昌在便當會中透露，他上次參選新北市長的競選總部，桌椅等辦公物品都還在，願意移交給林佳龍此次選戰使用，頗有傳承之意。（圖由林佳龍競選辦公室提供）

2022/07/25 19:42

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長蘇貞昌今開始在院長官邸與民進黨新北市長參選人林佳龍和37位議員參選人舉行便當會，國民黨抨擊，蘇貞昌混淆了行政院長與民進黨員身分的分際，最高行政首長竟然帶頭違反行政中立，展現民進黨「黨國不分」的傲慢嘴臉。

國民黨強調，民進黨長期以來「把公家當成自家」，行政不中立的不當行為比比皆是；桃園市長鄭文燦日前在市長官邸邀約機場工會幹部，與民進黨桃園市長參選人林智堅一同敬酒，還有身為公務員的勞動局長吳宏國在場，顯然是用市府資源為民進黨參選人造勢，事後還刻意把「官邸」說成「私宅」，更遭外界批評是掩耳盜鈴。2事件凸顯民進黨執政下，官員應有的行政中立觀念早已蕩然無存。

國民黨認為，蘇貞昌身為最高行政首長卻公然違反行政中立原則，國民黨強烈譴責。此事一開始是林佳龍陣營放出，蘇貞昌也稱「對自己政黨的候選人給予支持、加油，是天經地義的事」，表示無論是林佳龍或是蘇貞昌，對這種濫用行政資源的行為已經習以為常。

國民黨批評，蘇貞昌過去多次在國會殿堂指責立委「叫什麼叫」、「不要臉」、「吵死了」，現在又再度展現囂張嘴臉。民進黨已將黨國不分視為常態，傲慢心態國人實難以接受，更將嚴重傷害台灣的民主政治。

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