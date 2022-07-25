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    首頁　>　臺北市

    防疫不是人與人的戰爭 陳時中：搞錯目標對象難成大事

    民進黨台北市長參選人陳時中25日前往內埔福安宮，出席「阿中與你相見歡」活動，並與支持者互動。（記者方賓照攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中25日前往內埔福安宮，出席「阿中與你相見歡」活動，並與支持者互動。（記者方賓照攝）

    2022/07/25 19:04

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今啟動「陸戰」行程，首場就直攻深藍選區大安、文山區，致詞時表示，過去防疫期間民政、警政單位成為衛政的最強後盾，重申防疫是病毒與人類的戰爭，而非人與人的戰爭，有些人搞錯目標對象，將難成大事，強調未來將持續聆聽基層心聲，也盼爭取市民支持，更自己帶頭喊「陳時中凍蒜」，令現場支持者情緒沸騰。

    陳時中展開「陸戰」行程，將走訪26名黨籍議員參選人選區舉辦地方見面會，首場先直攻深藍選區大安、文山區，為議員參選人陳聖文站台，也爭取在地鄉親支持。

    陳時中致詞時表示，自己幼時在蟾蜍山對面長大，也對當地的殯葬區多有感觸，過去擔任衛福部長期間就是掌管人的生老病死，深感台北在長照及告別人生的相關民政工作有許多待進步之處，期盼未來可提升長照品質，也可讓市民在死亡上更有尊嚴。

    而面對許多基層里長，陳時中也大讚，過去於防疫期間，民政及警政系統都是衛政上最強後盾，透過全民防疫才可繳出佳績，並再重申，防疫是一場人與病毒的戰爭，而非人與人的戰爭，有些人搞錯目標對象，將難成大事。

    陳時中強調，除將持續聆聽基層聲音，也期盼里長、議員們多多建言，市民及市政不分藍綠，「有市長會做事、有議員會做對事」，未來只要市民有需要、議會通過就會全力拚做，若有好的市政便延續，但仍有許多遲滯的市政有賴中央與地方整合，加速推動。陳時中更熱情帶頭喊「陳時中凍蒜」，令現場支持者情緒沸騰。

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