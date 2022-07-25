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    首頁　>　臺北市

    首場「陸戰」直攻深藍區 陳時中：服務全體市民不分藍綠白

    民進黨台北市長參選人陳時中25日前往內埔福安宮，出席「阿中與你相見歡」活動，並與支持者互動。（記者方賓照攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中25日前往內埔福安宮，出席「阿中與你相見歡」活動，並與支持者互動。（記者方賓照攝）

    2022/07/25 19:01

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中啟動「陸戰」行程，今首場先至深藍選區的大安、文山區，陪同黨籍議員參選人陳聖文拜票；陳時中受訪時表示，選舉不分藍綠，未來將要服務全體市民，而相關行程均由市黨部做最好安排，今天看到滿場民眾，感動稱有市民認同是選舉最大動力。

    陳時中啟動「陸戰」的地方說明會首站便直攻深藍選區，參拜大安區的福安宮，並與陳聖文一同向選民拜票，但也引發質疑聲浪。

    陳時中指出，選舉不分藍綠，未來服務對象為全體市民，不分藍、綠、白，凡是市民有需要都會盡量做好，而相關行程也是由市黨部進行適當安排；民進黨北市黨部主委張茂楠補充，地方說明會的場次安排是由各議員參選人依順序按個人需求填寫時間，並非外界所說由市黨部刻意安排。

    陳時中強調，選舉重要的是讓市民了解參選人，也讓參選人了解地方需求，因此有必要建立此互動關係，故第一步先走向26名議員參選人的選區，與市民相見歡、也顯示民進黨對基層互動十分重視，未來將從市民出發，做好市政服務。

    而看到現場滿場支持者熱情喊凍蒜，陳時中表示很感動，「有市民認同是選舉最大動力。」

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