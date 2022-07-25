加入蔣萬安陣營 林奕華︰擴展團隊廣度 助打市長級選戰

林奕華擔任蔣萬安競選總幹事。（資料照）

2022/07/25 18:56

〔記者林良昇／台北報導〕在挨批「躺平」後，國民黨台北市長參選人蔣萬安今公布以北市老將組成的競選團隊，明預計公布發言人團隊，團隊內至少會有6位現任立委，堪稱藍營「立委最大團」，擔任總幹事的林奕華責任重大。林奕華表示，她會擴展團隊廣度，協助打市長規模選戰。

年底台北市長選戰，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊火速成形，蔣萬安的競選團組成牛步，蔣團隊日前只正式宣布議題小組召集人黃子哲、副發言人蔡畹鎣，人力單薄，挨批「躺平」。直到今天才正式公布由多位現任立委和多位北市立委老將等組成的競選團隊名單。

據指出，就算蔣萬安先前已找來不少幕僚幫忙，但這些幕僚因打不進蔣核心相繼求去或邊緣化，仍在團隊的黃子哲雖掛名議題小組召集人，但議題小組可謂是「一人小組」，並「無兵可用」。

面對黨內評價，蔣陣營急端名單滅火，由林奕華擔任競選總幹事，另2位資深立委費鴻泰、賴士葆則掛名競總副主委﹔此外，不分區立委李德維、李貴敏、新北市立委洪孟楷則擔任發言人，合計有6位立委加入蔣團隊，組成國民黨立委最大團，蔣陣營也預計明讓發言人團隊亮相。

藍營人士指出，蔣萬安用人保守，不太容易相信人，只有立委同僚還算「信賴感足」，而國民黨台北市立委除蔣自己外，其他3位有2位輩分上是蔣的長輩，有黨務、政務經驗的林奕華幾乎是總幹事唯一選擇。

更重要的是，在面對團隊太小及分崩離析的危機，藍營輔選人士直言，蔣萬安希望林過去黨務、政務經驗能當競選團隊的「桶箍」，安定內部軍心，林與朱中央的良好關係，也能加強與黨中央連結，獲得必要奧援。

據悉，蔣萬安多次找林奕華，但林奕華對是否要接「總幹事」職務猶豫再三，在黨主席朱立倫推一把後才事成。林奕華受訪表示，蔣萬安就是找她接總幹事，但她一開始認為，3位北市立委本來就一定會幫忙，若有人願意，她不一定要什麼位置，「有人願意做都很好」。

林奕華指出，蔣萬安已有準備政策白皮書，怎麼讓選舉行程跟議題結合是接下來重點，她的工作就是將其連結，也會在選舉策略、選戰節奏上出力，也會協助蔣擴展團隊的廣度，打市長規模的選戰。

不過，有藍營輔選人士指出，林奕華有助於凝聚蔣萬安競選團隊，「安內」沒問題，但在負責進攻型的競選大策略方面，還沒看到有大選經驗的智囊，「攘外」能力還要補足，得看後續發展。

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