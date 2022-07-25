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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安網羅蔡正元、羅淑蕾 陳時中自詡團隊「社會認同度較高」

    民進黨台北市長參選人陳時中（前排中）25日前往大安區下內埔福安宮，與市議員參選人陳聖文（前排左）出席第一場「阿中與你相見歡」活動，現場支持者擠得水洩不通。（記者方賓照攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（前排中）25日前往大安區下內埔福安宮，與市議員參選人陳聖文（前排左）出席第一場「阿中與你相見歡」活動，現場支持者擠得水洩不通。（記者方賓照攝）

    2022/07/25 19:02

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安公布競選團隊陣容，網羅立委費鴻泰、議員陳永德、前立委蔡正元、羅淑蕾等老將入陣；對此，民進黨台北市長參選人陳時中今（25日）表示，競選團隊的組成代表參選人的意志，而他的團隊成員相對擁有更高「社會認同度」，其他參選人應也會以此角度選擇競選團隊成員。

    陳時中今展開「陸戰」行程，將先後走訪26名黨籍議員參選人選區舉辦地方見面會，首場先直攻深藍大安文山選區，為議員參選人陳聖文站台，也爭取在地鄉親支持。

    對於蔣萬安今公布競選團隊陣容，除了均是國民黨內老面孔外，其中還有包括蔡正元、羅淑蕾、李慶安等較具爭議人物；對此，陳時中表示，不會感到壓力，反而提醒蔣萬安應「更加快腳步」。

    陳時中競選總部敲定2020小英總部舊址

    陳時中指出，競選團隊的組成代表參選人的意志，而自己競總相關協助人物相較於蔣萬安團隊，擁有較高的社會認同度，其他參選人應也會以此角度選擇團隊成員；至於是否認為蔣萬安團隊爭議高，陳時中僅稱，此由參選人去判斷。

    而陳時中競選總部規劃設於北平東路、蔡英文總統2020爭取連任的競選總部舊址；陳時中透露，目前進展腳步很快，此代表未來行政效率，應已差不多設置完成。

    民進黨台北市長參選人陳時中25日前往大安區下內埔福安宮，出席「阿中與你相見歡」活動。（記者方賓照攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中25日前往大安區下內埔福安宮，出席「阿中與你相見歡」活動。（記者方賓照攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）25日到大安區下內埔福安宮出席首場「阿中與你相見歡」活動，現場支持者紛紛索取簽名。（記者方賓照攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）25日到大安區下內埔福安宮出席首場「阿中與你相見歡」活動，現場支持者紛紛索取簽名。（記者方賓照攝）

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