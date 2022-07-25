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    藉「活絡經脈」3度指侵女職員判8年 前副典獄長聲請再審遭駁

    高等法院裁定駁回前宜蘭監獄副典獄長林棋源再審聲請。（資料照）

    高等法院裁定駁回前宜蘭監獄副典獄長林棋源再審聲請。（資料照）

    2022/07/25 18:41

    〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭監獄前副典獄長林祺源，7年前以民俗療法按摩活絡經脈為由，誆稱「胸部、腹部有硬塊，不治療恐變癌症」，3度指侵宜監女職員，事後恫嚇她不得張揚，今年1月被重判8年徒刑定讞；林棋源堅稱冤枉，聲請再審、停止執行刑罰，高等法院認為再審無理由，裁定駁回。可抗告。

    林棋源聲請再審理由指出，經他進行鑑謊鑑定，對於關鍵問題，如「你有沒有用手指放入A女（即被害人）的陰道或肛門」及「你曾用手指放入A女的陰道或肛門」等問題，他均答稱「沒有」，結果均無不實反應，加上檢方偵查後對他做出不起訴處分、一審法院判他無罪，最後卻遭改判有罪定讞，可見他是蒙冤被判刑。

    林棋源也指出，A女所指稱的性侵害環境，當時大可大聲呼救卻不做，且A女仍一再接受他的治療，也未當場反抗，加上後來司法偵審過程陳述時，有前後不一的情形，無法證明其創傷反應是因遭性侵害而起，綜觀相關「新事實、新證據」應可證明他是清白的。

    不過，高等法院認為，測謊鑑定不具有絕對的證據力，只可做為補強證據，且林所稱測謊的民間公司，並非司法機關所囑託而屬於適格鑑定報告，加上事發已逾6年，其鑑定報告無法做為林有利判斷的唯一論據，而應以全案證據為依據。

    高院認為，全案經過歷審審理，綜合相關證據、人證、物證等資料，才認定林涉性侵犯行而判刑定讞，林聲請再審事證，無法做為合法的再審事由，因此裁定駁回聲請。

    判決指出，林祺源於2015年7月24、25、30日副典獄長任內，謊稱可用民俗療法治療身體痠痛，在辦公室要求一名已婚女職員脫衣平躺或趴著，他趁機觸摸她胸部，以手指侵入她下體性侵，並說若不治療，恐怕會變成癌症，使被害女誤認長官是在幫她推拿，才被騙遭上下其手，事後查覺對方得寸進尺，居心不良，決定提出申訴和報警。

    審理時，林祺源辯稱，他只是以民俗療法替被害人按摩活絡經脈，沒有指侵，過程中被害人也完全未呼救。

    宜蘭地院認為，被害人在申訴、偵訊時，所供稱的時間、地點有很大差異，且若連續3次遭性侵，卻無法分辨性侵或治療，違反經驗法則，認定指控有諸多瑕疵，判林無罪。

    上訴後，高等法院逆轉認為，被害人在檢方偵訊、地院作證證詞並無明顯不同，且林祺源並沒有醫療或經絡理療等專長或證照，卻聲稱能以推拿緩解對方的身體不適，還診斷有罹癌風險，皆是沒必要的行為，有犯罪動機；2名同事作證說被害人案發後暴瘦，憶及案發經過時，會哭泣、尖叫、頭撞桌子，精神鑑定認為精神狀態前後確實變化甚大，患創傷後壓力症候群，因此改判有罪，3罪合併判刑8年。案經上訴，最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴定讞。

    行政方面，監察院調查後，通過彈劾林祺源，公懲會判決將他撤職，並停止任用1年。#

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