北市校園吸食電子煙5年內增18倍 議員呼籲加強抽查

電子煙示意圖。（資料照）

2022/07/25 18:32

〔記者蔡思培／台北報導〕電子煙氾濫，台北市議員汪志冰調閱資料發現，去年學生總吸菸數是前4年平均的3倍，吸食電子煙5年內增加18倍。政府推廣禁菸，但學生吸菸數不減反增，新興菸品使用佔比更是大幅躍升，呼籲北市教育局落實校園抽查機制，並對使用者進行戒治輔導。教育局表示，稽查校園吸菸時也會針對校園周邊進行，所以吸菸者並非全是學生，未來會針對輔導戒菸，協調衛生局、醫療院所處理。

汪志冰指出，教育部國教署於2020年就要求各級學校將「嚴禁教職員工生攜帶及吸食電子煙」內容訂入校規中，北市公私立高中以下271所學校都已完成，另9所國小雖無制定校規，仍透過集會或文宣等方式宣導。北市議會於去年11月三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」，並於今年3月底公告實施，明訂校園內禁止使用新興菸品。

汪志冰調閱資料發現，北市各級學校2017年至2020年查獲紙菸及電子煙總吸菸數平均521人，但去年卻成長為1533人，成長了3倍。其中紙菸案件數從年平均373件，成長至去年717件；電子煙案件更從2017年的44人，上升至去年的816人，5年暴增18倍。汪表示，電子煙每月平均吸食花費較於紙煙低，且吸食後沒有味道，不易察覺也好收藏，可能是學生吸食高比率成長主因。

汪志冰呼籲北市教育局要求各級學校制定更嚴格規範，禁止教職員工生攜帶、使用任何菸品，並落實抽查機制並提高頻率，由專業人員個案輔導。

教育局長曾燦金說，若看今年上半年校園資料，吸食電子煙人數雖有成長，但吸食紙菸人數已下降，北市自治條例通過後，校園人行道也會進行查緝，統計數字也包括人行道吸菸者，未來會將學生與校外人士的數字區分出來，但在校外吸菸仍對校園有影響，還是會查緝。曾說，未來也會針對輔導戒菸，協調衛生局、醫療院所處理，並了解吸菸原因與動機。

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台北市議員汪志冰（右）調閱資料發現，去年學生總吸菸數是前4年平均的3倍，吸食電子煙5年內增加18倍。（圖擷自北市議會直播）

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