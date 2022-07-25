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    盼仿南美館地獄展吸人氣 議員帶3具「殭屍」質詢北美館

    台北市議員陳怡君帶3具「殭屍」進入議場質詢，要求北美館突破僵化思維、結合國際潮流與在地特色，創造營收、人潮、文化推廣三贏。 （記者鄭名翔攝）

    台北市議員陳怡君帶3具「殭屍」進入議場質詢，要求北美館突破僵化思維、結合國際潮流與在地特色，創造營收、人潮、文化推廣三贏。 （記者鄭名翔攝）

    2022/07/25 17:31

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台南市美術館日前展出「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展，吸引大批觀展人潮，被戲稱「人比鬼多」，成功創造話題；台北市議員陳怡君指出，相較台北市立美術館人潮冷清，無法帶動地方經濟，今更帶3具「殭屍」進入議場內，要求北美館突破僵化思維、結合國際潮流與在地特色，創造營收、人潮、文化推廣三贏。

    對此，北美館館長王俊傑表示，目前正舉行的「瑪莉官時尚革命者」展覽吸引11萬人次、洪瑞麟的「掘光而行」展也吸引超過10萬人次，而過去也曾向法國博物館洽談舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展，但因此次在台展出結束後將巡迴歐洲，暫無緣爭取來台北，後續將再努力開發民眾喜歡且有效益的活動。

    陳怡君指出，南美館日前舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展，結合傳統文物及最新流行文化，以深入淺出的方式讓民眾看見世界鬼怪文化及對未知世界的想像，展出期間盛況空前，人潮爆滿堪稱「人比鬼多」，吸引全台各地民眾前往看展，也成功帶動地方經濟。

    陳怡君也出奇招，特帶3具「殭屍」進入議場，期盼北美館也能爭取「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展至台北展出，令主席台上的教育委員會召集人陳重文都笑稱，殭屍來到議事廳「大家停止呼吸」。

    陳怡君認為，北美館斥資52億正在擴建，然而當前館內經常冷冷清清，相較不遠處的國立科教館舉辦民雄鬼屋實境展吸引爆滿人潮，甚為可惜，呼籲北美館應突破僵化思維，設法結合國際潮流與在地特色，創造營收、人潮、文化推廣三贏的目標，未來即便不舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展，也可設法引進國外具特色的展覽。

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