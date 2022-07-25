陳時中撞臉日本戰神！矢板明夫：當選台北市長「可能成將來總統」

陳時中與日本二戰時期的「海軍戰神」山口多聞長相神似，矢板明夫認為，陳的性格可能真的和山口有些相似。（圖取自矢板明夫臉書）

2022/07/25 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕年底台北市長選戰呈現「三腳督」態勢，外媒也相當關注選情發展。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，外媒會高度關注這場選戰，是因台灣民主化後4任總統中，有3位曾任台北市長，「下一任市長很有可能成為將來的台灣總統」。

矢板明夫在臉書表示，年底的台北市長選舉，國民黨提名的立委蔣萬安丶民進黨提名的前衛福部長陳時中丶以及代表民眾黨等第三勢力的台北市副市長黃珊珊，三名戰將已經基本就位即將展開廝殺，也代表出現久違多年的「三足鼎立」，精彩可期。

矢板明夫指出，從外國媒體的角度來觀察，台灣民主化以後的4任總統中，有3位曾任台北市長，所以，下一任市長很有可能成為將來的台灣總統，大家都高度關心。

矢板明夫接著分析，近期菲律賓的總統大選，獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕高票當選，而與馬可仕同時代統治台灣的蔣家父子，他們的後代，這次也參選了首都市長，這一點格外引起外媒的重視，「因為，如果蔣萬安當選，或許這一現象可以解釋為世界上的一種新的趨勢」。

至於民進黨提名的陳時中，矢板明夫認為，因為兩年多來每天都開記者會，在台灣可以說是家喻戶曉，但可惜在國際上被認知的程度還不高；有趣的是，兩年前，在網上傳出他和日本二戰時期的「海軍戰神」山口多聞長相酷似的照片，「有人甚至說，陳時中是山口轉世。如果從這個角度寫稿的話，或許日本讀者會感興趣」。

矢板明夫指出，山口是二戰時的悲劇型英雄，大家普遍相信，他參加1942年的中途島海戰時，提出了正確的建議，卻沒有被上司採納，導致日本慘敗，最後，他拒絕換乘他艦撤退，留在飛龍號航空母艦上與艦同沉，享年49歲；山口留下了很多名言，其中有一句是「如果眼前有兩條路可選，難以抉擇的時候，要選擇有危險、但回報高的那一條」。

矢板明夫認為，陳時中的性格可能真的和山口有些相似，剛打完了一場防疫大戰，已經功成名就，明明可以選擇回家含飴弄孫，卻為了幫助自己的政黨拿回台北市，選擇一條艱難的路。

「黃珊珊副市長，這兩年在防疫最前線，也做得十分辛苦。」矢板明夫指出，儘管中央指揮中心和台北市經常在防疫問題上互相攻擊，但從外國媒體看來，雙方其實都做得還不錯；另外，黃珊珊有一個做過參謀總長的哥哥，也值得注目，「這一軍方背景，不知道會不會分走一些蔣萬安的選票？」

矢板明夫最後提到，今年年底這場選戰，或許可以這麼說是：「蔣家後代、轉世的日本海軍戰神、參謀總長的妹妹」的三強相爭，鹿死誰手或許有可能左右台灣今後的命運。

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