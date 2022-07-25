光洋科經營權之爭續集落幕 董座告「光洋撐傘團」散布流言不起訴

光洋科董事長王炯棻針對外傳台鋼為禿鷹等相關流言，去年11月向台北地檢署按鈴提告。（資料照）

2022/07/25 15:53

〔記者錢利忠／台北報導〕國內靶材大廠光洋科去年爆發經營權大戰，身兼台灣鋼鐵董事長的光洋科董事長王炯棻，針對外傳台鋼為禿鷹等相關流言，向台北地檢署提告，揚言揪出躲在廣告後散布流言的「光洋撐傘團」等人；不過，檢方調查後認為，公開發行公司是否遭禿鷹鎖定一事與市場安定及秩序有關，可受公評，今將光洋撐傘團團長莊世雄等人不起訴。

王炯棻團隊於去年11月17日向北檢提告，指「光洋撐傘團」連續刊登報紙廣告稱台鋼盟為禿鷹，為揪出躲在廣告後散布不實流言的人，維護台鋼及王炯棻的名譽與信用，王炯棻特提刑事告訴，請檢方積極查辦，勿枉勿縱。

關於光洋科經營權之爭，前董事長馬堅勇及總經理黃啟峰去年遭董事會撤職後，召開記者會聲稱董事會決議違法。不過，台鋼派任的新董事長王炯棻的特助林郁昌，則前往記者會踢館，強調召開董事會時，馬堅勇都在場，不論是解任董事長或選任新董事長，馬堅勇都有參與表決。

去年11月5日，光洋科召開董事會，會中光洋科董事昇原投資公司法人代表洪本展，對台鋼派發動突襲，提出臨時動議，要求提前在12月27日召開股東臨時會，在兩邊攻防下，會中決議5比4撤換董事長馬堅勇，由玉璟公司代表王炯棻擔任董事長。之後報紙上即陸續出現質疑光洋科遭禿鷹襲擊等大篇幅廣告，引來王炯棻提告。

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