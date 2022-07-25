移民署辦「多元文化在地創生培育營」 新住民展現多元共融魅力

桃園市服務站主任黃英貴（後排左起）、移民事務組組長黃齡玉、移民署副署長林宏恩、新住民發展基金委員古錦松、北區事務大隊長林澤謙，與受訓學員代表賴同學（前排左）、卓同學（前排右）一同參與啟動儀式。（記者王冠仁翻攝）

2022/07/25 15:19

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署從今天開始到本月29日，在中華人才培訓中心舉辦為期5天4夜的「新住民子女多元文化在地創生培育營」活動。移民署副署長林宏恩今天主持啟動儀式，帶領新住民子女與國人子女探索台灣在地文化與故事。移民署期許新住民能結合其原生國的多元文化，以創意重新詮釋自身生長的土地，為地方帶來多元共好能量。

林宏恩表示，此次活動與國家發展委員會、文化部及桃園市政府文化局等機關合作，安排認識地方創生、多元文化發展、在地創生實戰分享及文案製作等。

活動也安排新住民前往新旺集瓷及憲光二村進行多元文化特色地點參訪，並於活動最後由學員運用課程所學，將自身生長的原鄉地方特色，結合父母原生母國文化，製作「地方小報」，進行成果發表競賽。

參與此次活動、目前就讀屏東大學的柯同學，因為在屏東縣內埔鄉老埤馬卡道文化協會擔任志工，接觸了具有閩南、客家、排灣族、菲律賓、越南、印尼等多元族群融合的屏東老埤馬卡道族文化，他受邀載在今天始業式表演馬卡道歌曲，展現多元共融魅力。

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