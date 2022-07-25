模擬飛彈攻擊變電所，北市萬安演習搶救演練。（記者姚岳宏攝）

2022/07/25 15:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕鑒於烏克蘭與俄國戰爭、國際政治情形多變，軍民聯合防空（萬安45號）演習北部地區於今天下午1時30分至2時實施，台北、新北兩市政府均進行大規模演練，台北市政府模擬變電所遭飛彈攻擊起火，新北市政府首創全程直播，強化民眾防災意識及各級救災人員遇到特殊類型態災害之應變處置。

為提升戰爭時救災效能，台北市消防局於本次演習，模擬虎林變電所遭受飛彈攻擊起火，演練內容包括台電特種防護團初期應變、受困民眾搜索與傷患救助、強制破門進入、成立醫療救護站，進行災害搶救及緊急救護等工作，並統籌調度及運用整體救災資源，由衛生局協調責任急救醫院支援、警察局及社會局協助現場災民避難與安置。

今年新北市萬安演習擇定三鐵共構板橋車站，進行大眾運輸系統防空疏散避難適切性及可行性驗證外，並於板橋第一運動場演練戰時收容救濟站開設，為使演練情境逼真，新北市更全國首創將防空疏散、災害救援演練全程網路直播，使民眾在演習時能同步觀看演練過程，並且參考日本國民保護入口網站，將演練紀實在演習後提供民眾閱覽。

副統裁官國防部憲兵指揮部副指揮官少將夏德宇於演習結束後表示，對於新北市規劃的各項演練，以真實空襲狀況前提規劃下的演練，情境逼真，今年新北市針對身心障礙者，特別規劃藉由警察廣播電台、村里、學校及警車廣播等方式，以聲音或文字訊息提供多元管道相關預警資訊。

本次萬安45號演習實施人、車管制，行駛之車輛均立即停靠路邊停放，乘客立即下車配合軍（憲）、警、義警及民防人員指揮及引導，進入附近防空避難場避難，高鐵、鐵路、捷運及高速公路車輛正常行駛，班機正常起降，民眾均有效配合演練。

萬安45號演習25日登場，並進行關鍵基礎設施搶救演練，模擬台北市虎林變電所遭飛彈持續攻擊發生火警，台電人員進行初步疏散。（記者廖振輝攝）

萬安45號演習25日登場，並進行關鍵基礎設施搶救演練，模擬台北市虎林變電所遭飛彈持續攻擊發生火警，台電人員進行初步搶救。（記者廖振輝攝）

模擬飛彈攻擊變電所，北市萬安演習搶救演練。（記者姚岳宏攝）

模擬飛彈攻擊變電所，北市萬安演習搶救演練。（記者姚岳宏攝）

模擬飛彈攻擊變電所，北市萬安演習搶救演練。（記者姚岳宏攝）

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