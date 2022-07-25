民進黨要蘇宏達自請迴避 國民黨：政治施壓干預大學自治

國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

2022/07/25 15:10

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被控台大國發所碩士論文涉抄襲，擔任台大學倫審定委員會召集人的台大社科院長蘇宏達近日發表內部信以「醜聞」稱此案，民進黨質疑蘇未審先判，應自請迴避，國民黨則反轟民進黨政治施壓，干預大學自治。

對於民進黨要求蘇宏達迴避，國民黨文傳會副主委林家興今質疑，以獨立客觀角度觀察林智堅論文爭議，林智堅及余正煌2人論文連錯字都一樣，難道這不是「醜聞」而是「美事」？民進黨竟還有顏面開記者會對蘇宏達抹上政治色彩，這種試圖以政治力施壓獨立調查的作為讓人遺憾。

林家興表示，林智堅論文抄襲疑雲，在台灣大學與中華大學皆已接受檢舉並進入調查程序，相信審定委員皆會經兩校頒布之程序，以客觀與公正的方式進行。民進黨立委鄭運鵬及律師黃帝穎竟以蘇宏達個人政治傾向不符己意就要求迴避，這不但並不符合台大校內相關要點規範，更是對審定委員會之人員組成進行政治審查。

林家興指出，學術標準無關藍綠，就連當年著名的反服貿學者、台大經濟系教授鄭秀玲都已經對林智堅論文提出嚴謹的質疑，民進黨竟還以蘇宏達愛發表言論，「反對民進黨，支持國民黨」為由，要求蘇宏達迴避，這不僅前所未聞，更是繼「卡管」案之後再度公然試圖干預大學自治。

國民黨青年團前總團長、台大國發所畢業碩士呂謦煒指出，以台大為例，「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」明確規範審定委員會組成由被檢舉人所屬學院院長召集，並遴聘校內外專業、法律領域之公正學者及相關專家共5至7人組成，並明文指出需迴避的情形僅限「與被檢舉人現有或曾有論文指導師生關係、口試委員、四親等內之血親或姻親、學術合作關係或其他利害關係人」。民進黨僅因教授發表言論與己意不同就要求迴避，不僅不符大學自治規範，更是公然以政治力施壓，荒謬至極。

林家興呼籲，台灣大學與中華大學，都應該基於大學自治、學術自由的精神，不畏強權壓力，公平公正進行調查，並盡速公布審查結果，以維學術聲譽。

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