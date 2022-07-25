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    國民黨沒錢了？羅智強子弟兵捐20輛宣傳公車助柯志恩

    前總統府副秘書長羅智強（右）舉行記者會，宣布幫高雄市長參選人柯志恩（中）輔選的「秘密武器」，由子弟兵陳芳盈（左）義助20輛公車廣告。（記者方賓照攝）

    前總統府副秘書長羅智強（右）舉行記者會，宣布幫高雄市長參選人柯志恩（中）輔選的「秘密武器」，由子弟兵陳芳盈（左）義助20輛公車廣告。（記者方賓照攝）

    2022/07/25 14:58

    〔記者林良昇／台北報導〕前總統府副秘書長、前台北市議員羅智強今宣布其子弟兵、以無黨籍身分參選的雲林縣議員參選人陳芳盈，捐助國民黨高雄市長參選人柯志恩20輛競選宣傳公車，柯志恩表示，這次選戰拮据，國民黨沒辦法提供資源，要靠自己在高雄打拚出一條血路。

    羅智強今召開記者會，宣布幫柯志恩輔選的「秘密武器」，就是他的子弟兵陳芳盈，義助柯志恩20輛宣傳公車，效仿羅智強2018年義助前高雄市長韓國瑜的100輛宣傳公車。

    羅智強說，陳芳盈是他以前的辦公室主任，這次參選募到的政治獻金20萬元，出20輛宣傳供車到高雄去力挺柯志恩，因為陳是柯的鐵粉，知道柯要選高雄市長的最大障礙不是專業和能力而是宣傳。

    陳芳盈指出，羅智強在2018年曾經幫助韓國瑜100輛公車，義助韓國瑜，讓她感到非常敬佩，因此羅智強的無私，他銘記在心，身為羅智強的子弟兵，也必須用行動繼承。

    柯志恩則說，當她知道陳芳盈第一次從政，在資源有限下還把政治獻金撥出一部分支持她，讓她感到非常感動，很不可思議，是她很大的前進動力。

    柯志恩表示，她這次選戰非常拮据，她也非常清楚現在的國民黨沒辦法提供資源，要靠自己去選舉，也得告訴支持者，她需要政治獻金的支援。

    柯志恩坦言，高雄還有很多人不認識她，因為很多地點，廣告看板都是民進黨議員參選人，連商家要出借給她掛看板都要考慮非常久，所以她抱持感恩之心，會和陳芳盈一起宣傳在高雄打拚出一條血路。

    對於民調仍落後高雄市長陳其邁，柯志恩坦言，她知道選戰非常艱辛，各方面都不對稱戰爭，目前還是很多高雄市民沒看到她，她會用不同方式讓更多高雄市民看見，因為之前她經歷確診，從明天開始會真正第一次去跑高雄38區。

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