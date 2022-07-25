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    首頁　>　臺北市

    「鞋藏鏡頭」偷拍捷運OL正妹裙底風光 男英雄救美逮色狼

    高等法院刑事庭大樓。（記者楊國文攝）

    高等法院刑事庭大樓。（記者楊國文攝）

    2022/07/25 14:52

    〔記者楊國文／台北報導〕凌姓男子在上班尖鋒時刻的台北捷運車廂內，自製「偷拍神器」，在長褲內偷藏可遠端遙控的攝影器材，並將鏡頭放在鞋內，偷拍美女上班族的裙底，同車廂的蔡姓男子發現後，見義勇為告知OL「妳被偷拍了、趕快報警」，順利將凌男逮捕法辦；高等法院審酌凌男坦承犯行，判2月徒刑、緩刑2年、並向公庫支付8萬元，全案確定。

    判決指出，從事電子儀器業的凌男，去年8月31日上午7時40分，在台北捷運科技大樓站搭捷運後，將他自行組裝具手機遠端遙控，錄影及即時像功能的攝影器材，藏放在長褲內，並將攝影鏡頭放在鞋內，偷拍一位長相甜美OL的裙底下方，再透過即時影像窺視她裙內影像。

    凌男偷拍行徑，恰巧被旁邊的蔡姓男子發現，輕聲告知女子被偷拍了，被害人轉頭發現凌男神色有異，其左腳伸到她的裙底下方，似乎有一個鏡頭，不動聲色趕緊報警。警方到場後，當場逮捕凌男，並查扣偷拍器材。

    凌男坦承偷拍犯行，並稱「我有看到畫面，但沒有儲存」。

    台北地院審理認為，凌男無前科，對此案承認犯行，應知所警惕，判他2月徒刑、緩刑2年，向公庫支付8萬元，並接受2場法治教育課程。

    凌男不服，上訴法高等法院，高院審理認定一審判決適當，判決駁回上訴，全案確定。

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