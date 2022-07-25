漢光實兵演習練國土防衛 後備軍人挖戰壕阻敵

國軍109旅後備軍人於壕溝內持槍瞄準。（記者涂鉅旻攝）

2022/07/25 14:30

〔記者涂鉅旻／新北報導〕國防部今日起實施為期5天的「漢光38號」實兵操演，首日著重於戰力防護、整體防空等作為。值得注意的是，此次演習首度召集施訓14天的新制教召後備軍人，至新北市八里區臨港大道周遭挖設近100公尺的地堡與戰壕，藉此對登陸並意圖闖入我政經中樞的敵軍施以攔截、阻擊。

為戰時指揮中樞的衡山指揮所今日清晨下達命令，國軍所屬各級部隊即投入作戰操演序列，部分西部軍機起飛轉場至花蓮佳山基地、台東石子山基地，各級部隊亦實施戰力防護、整體防空作為。陸軍第三作戰區所屬亦已完備後備軍人動員工作，投入國土防衛任務。

其中，為後備步兵旅的陸軍109旅今日實施「自強38號」演習，在徵用民間重型機具、卡車的協助下，於新北八里臨港大道附近設置多層壕溝、鐵絲網與地堡，內儲有彈藥與物資，持各型槍械的官兵亦可穿梭於地下通道內，提供火力支援。而參與此操演的官兵，皆是接受14天新制教召的後備軍人。

步兵109旅所屬連長洪偉健上尉表示，此次防禦據點利用一旁海岸線的防風林掩蔽，且壕溝地堡上方有橋墩遮掩，以結合反裝甲等火力殲敵。考量敵軍登陸後的兵、火力威脅，國軍仍有構築良好隱蔽壕溝設施的必要。

參與演訓的官兵表示，此壕溝總長度將近100公尺，內有多個步槍掩體，彈藥與糧食儲存量約30天，前置作業期約3到7天，是因為隨預警時間、敵情威脅逐步改善防禦工事，而非一次到位。

陸軍第三作戰區表示，「自強38號」演習，透過「物力動員接收、分配作業」、「車機動員支援部隊機動」等課目，採實兵、實物、實作方式，檢視戰時徵購徵用作業能力，以及相關程序、法規適切與可行性，強化物力動員機制。

109旅機槍兵於地堡內待命。（記者涂鉅旻攝）

109旅官兵製作沙包用於地堡建設。（記者涂鉅旻攝）

官兵於戰壕內要點警戒。（記者涂鉅旻攝）

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