萬安演習擴大模擬遭攻擊 柯文哲：居安思危不是靠喊抗中保台

今年度北部萬安演習登場，台北市政府擴大全市執行「車停人疏散」演練，圖為信義區廣居里演練疏散避難情形。（記者田裕華攝）

2022/07/25 14:26

〔記者鄭名翔／台北報導〕今年度北部萬安演習於今下午1點半至2點登場，台北市政府擴大全市執行「車停人疏散」的演練外，也於虎林變電所模擬遭攻擊的救災作為；台北市長柯文哲表示，近來共機頻繁擾台，加上俄烏戰爭爆發，更須居安思危，因此北市府早於半年前就展開各式準備，強調演習須落實執行，「不是靠喊抗中保台就可解決」。

北市府因應45號萬安演習，除中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，也首度擴及全市實施「車停人疏散」，自警報聲響後，車輛須立即停靠路邊，人員下車配合疏散；台北市副市長黃珊珊至廣居里視察疏散情形，且隨同民眾至地下停車場內採跪姿避難。

而台北捷運雖維持行駛，但乘客於演習期間均配合停留於站內、靠牆避難，於演習結束前不得出站，捷運大安站現場人潮眾多，但均能配合演習要求，就地於站內等候。

北市府也模擬虎林變電所遭飛彈攻擊起火，周邊大樓也遭攻擊，進行滅火搶救及人員疏散演練等；柯文哲視察後表示，雖僅短短半小時演練，但北市府已準備半年，包括清查防空避難設施、設置APP供民眾查詢最近防空洞、演練人員講習暨場勘準備等。

柯文哲指出，近年來共機頻繁擾台，加上今年爆發俄烏戰爭，因此更須居安思危，故責令兵役局須依實況準備演練，且擴大全市各里實施車停人疏散，而各級學校早於暑假前也全面完成演練，使全民國防觀念向下扎根，後續也會再徹底檢討，強調演習須落實執行，「不是靠喊抗中保台就可解決」。

今年度北部萬安演習登場，台北市政府擴大全市執行「車停人疏散」演練，圖為信義區廣居里演練疏散避難情形。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法