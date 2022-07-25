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    中重症跌破百例+81 兒童腦炎死亡再增1例3歲女童

    新增中重症81例，再度跌破百例，包含中症36例、重症45例，但新增1例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），為4歲男童，無慢性病史，持續住院觀察中。（指揮中心提供）

    新增中重症81例，再度跌破百例，包含中症36例、重症45例，但新增1例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），為4歲男童，無慢性病史，持續住院觀察中。（指揮中心提供）

    2022/07/25 14:14

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增中重症81例，再度跌破百例，包含中症36例、重症45例，但新增1例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），為4歲男童，無慢性病史，持續住院觀察中。至於新增53例死亡，年齡最小的是3歲女童併發腦炎死亡。

    針對新增死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年6月1日至7月22日，死亡日期介於6月18日至7月23日。

    其中，年齡最小的是3歲女童，無慢性病史，7月21日發高燒、快篩陽性確診，22日持續高燒至41.1度緊急送醫，出現意識改變，以及有呼吸窘迫症狀，緊急插管入住加護病房，經電腦斷層檢查發現疑似腦炎，給予降腦壓藥、類固醇等藥物治療，但23日病況仍惡化經搶救不治，死因為腦炎合併心肺衰竭。

    至於特殊重症，新增1例兒童MIS-C，為4歲男童，無慢性病史，6月13日確診染疫，7月16日起發燒、喉嚨痛且食慾下降，19日至急診，醫師懷疑MIS-C收住加護病房，住院期間出現紅眼、草莓舌、四肢末梢紅腫、血壓偏低等症狀，後續給予免疫球蛋白等藥物治療，但症狀已好轉，持續住院觀察。

    目前12歲以下兒童重症累計118例，包含53例MIS-C、25例腦炎、19例肺炎、8例哮吼、敗血症與共病各3例、1例心肌炎、6例家中死亡，其中25例死亡，包含9例腦炎、4例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，6例到院前死亡。

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