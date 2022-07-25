控北市府不拆違建、縱容關說 陳椒華︰柯文哲應說明是否護航

時代力量立委陳椒華與台北市議員參選人林柏勛，偕同陳情人召開記者會，控訴台北市政府針對違建拆除的不作為，並容許議員關說。（陳椒華辦公室提供）

2022/07/25 15:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕防火巷遭居民占用或搭建違建，很容易對公共安全與消防安全造成威脅，今日上午時代力量立委陳椒華與台北市議員參選人林柏勛，偕同陳情人召開記者會，控訴台北市政府針對違建拆除的不作為，並容許議員關說。陳椒華要求柯文哲應公開說明，民眾檢舉違建多年，政府皆未有動作，是否護航不法。

陳椒華表示，她接獲民眾陳情，莊敬路325巷公寓1樓的3戶屋主，過去20多年長期占用防火巷搭設違建，私設圍牆、門扇，甚至擴建為營業性廚房，經其他住戶檢舉、訴訟後，終於於2016年三審定讞，1樓住戶同意自行拆除違建。沒想到隔年1樓住戶又重新增建違建，其他住戶屢次向政府檢舉皆無效。

陳椒華批評，陳情人不斷向市府檢舉，但北市府建管處卻不執法拆除，難道要陳情人再去控告？還是民眾應該去監察院陳情公務員瀆職？柯文哲市長2018年曾信誓旦旦下令研議專法，最後卻不了了之。陳椒華要求柯文哲市長應公開說明，是否依法處理或護航不法。

陳情人批評，每次只要拆除大隊發文要來拆除違建爐具後，就有議員找他們去辦公室開會，最後拆除就沒下文了。時代力量台北市議員松山信義區參選人林柏勛表示，根據違建查報案件明細，可清楚看到歷次議員關說次數、違建材質總整理，16年來共有7人次議員居中協調過。

林柏勛也指出，台北市有個不成文的慣例，每個議員都可針對違建案關說3次，此制度的初衷是為了要防止行政權濫權，但因機制黑箱不透明又缺乏監督，他們詢問台北市政府15年前關說議員的名字，政府居然表示《政府資訊公開法》並未認為此為可公開之資訊，讓議員的關說容易被濫用為政治人物換錢換權的提款機。

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