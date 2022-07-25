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    首頁　>　臺北市

    豬隊友搞不清楚狀況 被叫去察看情況卻烏龍砸車

    蔡男轎車被「豬隊友」亂砸。（記者王冠仁翻攝）

    蔡男轎車被「豬隊友」亂砸。（記者王冠仁翻攝）

    2022/07/25 14:05

    〔記者王冠仁／台北報導〕蔡姓男子凌晨與人相約談事，出發前告訴友人此事；友人擔心蔡安危，聯繫蔡不認識的李姓男子去查看情況。李率7人到場後發現蔡轎車，當時坐在車內的蔡見到李等人來勢洶洶，以為原本要與他談事的人不懷好意，棄車落跑；李見有人從車內逃跑，以為「出事了」，於是胡亂砸車後也迅速落跑。警方循線逮捕李等人，這才發現全案是一起大烏龍。

    警方調查，今天凌晨4時許，蔡姓男子與人相約在台北市萬華區談事，他出發前告訴友人此事。不過，友人擔心他安危，於是沒事先告知他，直接聯繫他不認識的李姓男子前往赴約地點查看情況。

    李姓男子不認識蔡，但為了挺朋友，於是找了7名同夥一同前往。當李等8人抵達華西街、貴陽街口時，當時坐在車內的蔡姓男子見到一群凶神惡煞，以為這群人是他原本要談事情的人馬，他不知道李等人其實是「友軍」，反而以為對方不懷好意，於是嚇得棄車落跑。

    李等8人見到有人從車內跑出來，嚇得以為真的出事，但一時之間也無法查證，他與同夥於是對遺留在現場的轎車胡亂猛砸，隨後也分乘2輛轎車離去。

    轄區警方獲報後調閱監視器畫面，根據李等人搭乘的車牌，循線逮捕李等8人；警方另外也循線找到蔡，釐清來龍去脈，這才發現全案是一起烏龍砸車案。

    警方說，蔡事後發現李是「友軍」，沒有提出毀損告訴，但警方認為李等人的行徑有觸法，於是將李等8人依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

    李嫌率眾烏龍砸毀蔡男轎車。（記者王冠仁翻攝）

    李嫌率眾烏龍砸毀蔡男轎車。（記者王冠仁翻攝）

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