今年投資詐騙財損達31.4億元 國民黨團批政府束手無策

國民黨立法院黨團25日召開「投資詐騙橫行！政府束手無策！」記者會，總召曾銘宗（中）主持、立委費鴻泰（左）、副書記長謝衣鳯（右）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2022/07/25 14:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨團今天召開「投資詐騙橫行！ 政府束手無策！」記者會指出，根據警政署統計，今年投資詐騙財損達31.4億元、網路詐騙財損達7.7億元，要求相關部門必須拿出解決方案，以減少民眾財物上的損失。

國民黨團總召曾銘宗表示，近3年詐欺案件以去年最多，詐騙案件高達2萬4千件，被詐騙金額高達50億元，去年投資型詐欺較109年成長了71%。他建議警政署透過內政部能夠將整體打擊投資型詐騙方案，提報到由行政院長主持的治安會報列管執行，由行政院協調法務部、NCC、金管會、警政署，全面打擊投資詐騙，確保國人權益。

國民黨立委費鴻泰指出，根據警政署資料顯示，在詐欺犯罪被害人數上，108年34482人、109年36952人、110年44674人、今年1至6月份就高達23980人。網路犯罪發生被害人數，108年13026人、109年14756人、110年14942人、今年1至6月9039人。

費鴻泰說，無論是投資詐欺還是網路詐欺都是逐年增長，受損的財務也是逐年增加，今年投資詐騙財損達31.4億元、網路詐騙財損達7.7億元。包括他本人在內，一天至少可以收到4則類似投資詐騙簡訊，如果不知情的民眾點入簡訊上的短連結，就有可能遭到詐騙陷阱，個資遭到竊取。

國民黨立委謝衣鳯表示，根據whoscall過濾全球詐騙電話和簡訊的APP統計，統，近2年詐騙總量年增58%，若僅統計台灣詐騙年增率竟高達190.13%，收到釣魚簡訊以股票投資和紓困貸款最多。

謝衣鳯質疑，手機電話使用者性別，詐騙集團都已經蒐集相當清楚，她就從來沒有收過「身材火辣凹凸有致的鐘點情人」簡訊，但身邊男性朋友就會收到，這是否代表著個資已經洩漏到犯罪集團手中？

立法院國民黨團今天召開「投資詐騙橫行！ 政府束手無策！」記者會。（國民黨團提供）

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