蘇宏達指論文案是醜聞 林智堅：遺憾難接受、未審先判

民進黨桃園市長參選人林智堅針對論文事件回應。（記者陳恩惠攝）

2022/07/25 13:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅上午前往龜山區參訪寶貝夢想起飛工作坊，他在會後接受媒體聯訪時，針對台大社科院長蘇宏達將擔任學倫審定委員會召集人，並透過內部信件指論文事件是「醜聞」一事，林智堅表示，對於蘇宏達的說法非常遺憾也難以接受，因為這完全是未審先判。

林智堅指出，昨天他召開記者會提出證據，很期待無論是台大或是中華的學倫會，大家都能秉持著公正、公平來檢視相關資料，還他清白。但他也認為，應尊重學校的獨立性，學校對於論文都有一個學倫的審定委員會，委員的召集跟委員的遴聘都有相關的辦法，他予以尊重。

林智堅說，從7月5日發生這件事情至今，國民黨鋪天蓋地，可說是全黨打一人、全黨打林智堅，對他做出很多不實的指控跟抹黑，昨天他在記者會上也特別提出，因為這些問題，所以必須花時間把相關的證據找到；他認為證據才是最關鍵的，證據才能說話，否則大家都淪為政治的口水，或者是互相指控，沒有太大意義。

針對媒體詢問，若蘇宏達不合適，是否認為哪些教授較適合，林智堅回應，「我們應該要尊重學校的獨立性，學校對於論文都有一個學倫的審定委員會，委員的召集跟委員的遴聘都有相關的辦法，我們尊重。」

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