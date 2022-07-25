蔡英文接見國際科展代表團 期許持續探索世界好奇心

總統蔡英文（前右）25日在總統府接見參加2022年各國國際科學展覽會代表團，歡迎他們的到來。（中央社）

2022/07/25 13:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「我國參加2022年各國國際科學展覽會代表團」，恭喜代表團取得好成績，也期許同學們未來發揮自己的專長，善用科學研究的力量，帶動台灣各個領域的發展。

蔡英文首先感謝中研院院士林榮耀這幾十年來，對科學教育向下扎根的用心，以及對科學研究的熱情，激發了很多同學全心投入科展與科學知識的探索。另外，國立台灣科學教育館每年舉辦台灣國際科展，讓優秀的科學研究團隊互相交流，也從台灣的參賽者，選出優秀作品，參與世界各國的科展。

她指出，今年，科教館一共選派出17件作品、28位學生，代表台灣參與重要的國際科展。其中，「美國國際科技展覽會」是全球最大規模的中學生科展競賽，今年我們代表團在激烈的競爭中，獲得8個獎項。

蔡總統進一步指出，中山女高洪苡珊同學在動物學科作品獲得一等獎。「這是我的學妹，果然很優秀」。這也是從2016年以來，台灣再次有作品得到這個殊榮，實在不容易，她要感謝老師及同學共同投入的努力。

她提到，今年，在「義大利科學博覽會」及「突尼西亞國際工程與科技節」，我們代表團一共獲得三面金牌，這是近年來最好的成績。此外，同學們參與「巴西科學博覽會」及「土耳其音樂科學博覽會」，也都有傑出的表現。

蔡英文再次恭喜代表團取得好成績，相信在這個過程當中，大家更加培養出思索問題、解決問題的能力，也更累積對科學知識進一步探索的興趣。

總統強調，這幾年來，台灣在科技領域有許多重大進展，除了衛星的自主研發，在跨國合作團隊中，台灣也扮演重要的角色。包括人類第一次取得黑洞影像，還有在火星上駕駛探測車，都有台灣科學研究人才的參與。

她進一步說明，疫情期間，我們投入疫苗的研發，也透過數位科技的應用，提升防疫能量。未來，台灣會持續在六大核心戰略產業，包括AI、5G及再生能源領域等，加速發展，也要全力推動落實2050淨零轉型，這些目標都需要有更多優秀的科技人才共同來參與。

最後，總統期許大家持續透過研究探索世界的好奇心，未來也能發揮自己的專長，善用科學研究的力量，帶動台灣各個領域的發展。

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