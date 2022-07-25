「台北最貴水稻田」蔣萬安割稻 黃珊珊嗆：來收成不是「割稻尾」

台北市副市長黃珊珊今至號稱全台北地價最貴的水稻田、信義區新仁里松菸食農教育園區揮汗割稻。（台北市政府提供）

2022/07/25 12:32

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市副市長黃珊珊今至號稱全台北地價最貴的水稻田、信義區新仁里松菸食農教育園區揮汗割稻，而恰巧國民黨台北市長參選人蔣萬安日前也到此割稻體驗，令黃珊珊今暗酸，此期水稻是自己與當地里長、議員戴錫欽於3月種下，是大家的心血，因此今日前來「是來收成，不是割稻尾」。

台北市長柯文哲上任後推動田園城市政策，透過跨局處整合，目前已建置749處田園基地，總面積近20萬平方公尺，而位於信義區新仁里松菸食農教育園區位處市中心精華地帶，號稱是全台北地價最貴水稻田。

黃珊珊今早出席水稻收成活動，恰好蔣萬安日前也曾私下到此處體驗割稻，使黃珊珊於會後受訪時暗酸，此期水稻是自己自己與當地里長、議員戴錫欽於3月種下，「這個地方是我們的心血」，強調今日前來「是來收成，不是割稻尾」。

產發局表示，松菸食農教育園區面積約2500平方公尺，主要作為北市各中小學校校外教學、食農體驗的基地，全區規劃水田、旱田、蔬菜及果樹等區域，自3月底插秧後已陸續接待超過100位以上預約參訪的幼稚園、國小、市民團體等，是台北市最重要的食農教育示範基地。

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