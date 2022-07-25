為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    兩女買豪宅...空中泳池卻「咚咚咚」 法院要建設公司修繕並賠錢

    兩名女子分別花費上億元購入豪宅「基泰御峰」的第23樓，卻發現只要有人在樓頂的游泳池活動，屋內就會發出「咚咚咚」的噪音，經提告，北院判建設公司應修繕泳池，也要分別賠償兩人各200萬元、洪女160萬元。（資料照）

    兩名女子分別花費上億元購入豪宅「基泰御峰」的第23樓，卻發現只要有人在樓頂的游泳池活動，屋內就會發出「咚咚咚」的噪音，經提告，北院判建設公司應修繕泳池，也要分別賠償兩人各200萬元、洪女160萬元。（資料照）

    2022/07/25 11:43

    〔記者溫于德／台北報導〕林、洪兩女各自花費上億元購入北市內湖區百坪豪宅「基泰御峰」的第23樓，卻發現位在樓頂的游泳池，只要有人在泳池旁或水裡活動，屋裡就會產生如拍打籃球般「咚咚咚」的噪音，提告要求建設公司修繕並賠償各500萬元。台北地院審結，判建設公司應修繕泳池外，還要分別賠償林女精神慰撫金200萬元、洪女160萬元；可上訴。

    判決指，林女於2013年花費1億1800萬元買下基泰御峰23樓其中一戶，洪女則於2016年以1億1000萬元買下23樓另一戶。

    兩人主張，她們買的23樓房屋位於頂樓，往上就是游泳池，泳池旁有木棧板，方便住戶行走以免滑到，入住一段時間後，因使用游泳池的人數漸增，只要有人行走於木棧板或在泳池「踢水、打水或跳水」，屋裡就會發生如拍打籃球般「咚咚咚」的噪音，經多次反映，仍無法改善噪音問題，因此提起本件告訴。

    基泰建設解釋，泳池設計或施工符合建築法規，也沒有因為施作設計不良造成噪音瑕疵，拒絕賠償。參加人李恆德工程公司持相同答辯。

    北院審理時，承審法官親自到場履勘，發現泳池在有人使用時，林女屋內確實會出現如同打籃球的噪音，若有人拍打泳池水面，屋內噪音最高來到42.1分貝，洪女家也有40.2分貝，均已超過法規管制37分貝的標準。

    且經建築師公會鑑定鑑定可知，泳池人數愈多，拍打水面次數愈多，水面衝擊音愈響亮，傳到池底的音量愈大，這些傳到池底的聲音碰到池底就產生「池底表層受音」，就形成噪音學會鑑定出有低頻噪音的情形。

    北院因而認定，基泰公司設計規劃泳池時，有所疏漏，導致兩人家中出現噪音，並導致兩人精神受髓，故除了要求基泰建設修繕泳池外，也要分別賠償林女200萬元、洪女160萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英鎊貶值 倫敦豪宅仍是全球富豪最愛
    2022/07/24 21:40

    英鎊貶值 倫敦豪宅仍是全球富豪最愛
    高雄豪宅建案命案凶嫌落網 起因竟是「爭腳路」
    2022/07/16 19:17

    高雄豪宅建案命案凶嫌落網 起因竟是「爭腳路」

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    午夜神祕腳步聲…引爆兩大樓住戶交惡互控 判決出爐元凶仍成謎
    2022/07/13 12:04

    午夜神祕腳步聲…引爆兩大樓住戶交惡互控 判決出爐元凶仍成謎
    暑假到 樹林警方加強取締噪音車及危險駕車
    2022/07/02 08:54

    暑假到 樹林警方加強取締噪音車及危險駕車

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播