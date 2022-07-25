林智堅秀論文時間序駁抄襲 王鴻薇：已向台大檢舉余正煌抄襲

王鴻薇今天針對林智堅論文爭議召開記者會，強調已台大檢舉余正煌襲林智堅論文，讓余必須為論文、名譽捍衛。 （記者蔡思培攝）

2022/07/25 11:46

〔記者蔡思培／台北報導〕桃園市長參選人林智堅捲論文抄襲爭議，林昨開記者會並證據指台大論文非抄襲，更強調自己「題目在先、大綱在先、內容在先」。台北市議員王鴻薇今質疑，林智堅記者會僅出示指導老師陳明通寄給林助理的電子信件，很多疑點未講明白。王也說，現在都只看到林智堅片面說法，卻無與林論文雷同的余正煌說法，她因此向台大檢舉余正煌襲林智堅論文，讓余必須為論文、名譽捍衛。

王鴻薇今天上午針對林智堅論文爭議召開記者會，王說，林智堅昨雖與立委鄭運鵬、律師黃帝穎開記者會，但僅出示陳明通寄給林智堅助理的信件，王質疑，一般證明論文原創，應出示自己寄給指導老師的信件，且信件都有往返記錄，理論上應找得到，為何林卻沒有舉證，讓人懷疑是否只有陳明通單方面給林智堅的資訊，會不會是陳明通寫好論文才寄給林智堅？

王鴻薇也說，林智堅僅公布信件內容，卻沒有公開電子檔，這樣社會大眾也不易比對，她呼籲林，既然是重大事證，希望林將文件上傳到網路，讓社會大眾比對。王表示，林說的「題目在先、大綱在先、內容在先」都是強調比余正煌先，碩士論文也是跟余比對，但林就算講出100個優先，余就是比較早畢業。

王鴻薇認為，林智堅現在就是指控余正煌抄論文，她已向台大檢舉余涉嫌抄襲林的論文，並補上陳明通4000字長文聲明與林智堅記者會內容。王解釋，現在都沒有看到余的說法，她擔心台大調查時，評審會也沒有余的聲音，只有林片面說法，所以才透過檢舉讓余必須為論文與名譽捍衛，台大也必須針對兩篇高度雷同論文做出回應。

王鴻薇最後也呼籲林智堅「學海無涯，回頭是岸」，不要把台大論文門丟給學長余正煌背鍋，余也是公務員、仍在台大就讀，王也建議林智堅不要再自欺欺人、害人害己。

台大學倫審定委員會依規定由台大社科院長蘇宏達擔任召集人，黃帝穎卻認為蘇過去與國民黨關係良好。對此王鴻薇表示，黃帝穎身為律師，應針對法律條文、契約內容回應，但一個律師卻講了政治性的話。王也質疑，若蘇宏達與國民黨關係好，監察院長、很多大法官與民進黨關係好不好？她也批評綠營，現在只要被質疑，就將對方歸類成國民黨、中共同路人。

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