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    要蘇宏達自請迴避 律師：曾站在國民黨徽後說會公正？

    民進黨立委鄭運鵬質疑台大社科院長蘇宏達未審先判、見獵心喜，露出國民黨的黨性，要求蘇自請迴避，也將依法提出要求。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委鄭運鵬質疑台大社科院長蘇宏達未審先判、見獵心喜，露出國民黨的黨性，要求蘇自請迴避，也將依法提出要求。（記者塗建榮攝）

    2022/07/25 12:17

    〔記者陳昀、吳柏軒／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被控台大國發所碩士論文涉抄襲，台大學倫審定委員會依規定由台大社科院長蘇宏達擔任召集人，蘇近日發表內部信，以「醜聞」稱此案。民進黨立委鄭運鵬、林智堅委任律師黃帝穎今開記者會質疑蘇未審先判、見獵心喜，露出國民黨的黨性，要求蘇自請迴避，也將依法提出要求；黃更質疑，蘇曾站在國民黨中常會的黨徽後方，說自己會公正客觀恐留下非議。

    對此，台灣大學今天重申「沒有回應」；蘇宏達已不再接受媒體訪問。

    鄭運鵬指出，蘇宏達是網路、媒體上的知名教授，很喜歡發表言論，大部分都是反對民進黨、支持國民黨，在四大公投期間，還曾受邀到國民黨中常會專題報告「誠實是最好的政策，瘦肉精進口與台美關係」，內容就是攻擊民進黨開放符合國際標準的萊克多巴胺，且在論文案發生後又打預防針稱「審查需要勇氣，多位教授怕被查水表」，但到底有誰被查水表？是妄想？還是在蘇在組成審定會前就開始「拉伕」了呢？

    鄭運鵬表示，蘇宏達發表公開信前，民進黨從來沒有針對他的政治立場質疑其在審定會的角色，但蘇沒看過證據就定調林智堅論文案是「醜聞」，且在此之前從未約談過林智堅，也沒看過預計提交審定會的事證，面對國民黨對林的政治攻擊，蘇顯然未審先判，看到黑影撿到槍、咬到肉，露出國民黨的黨性，如果這樣還繼續擔任審定會召集人，誰能相信他的公正性？蘇顯然已逾越台大社科院長、審定會召集人的份際，必須迴避。

    黃帝穎指出，依據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」及「行政程序法」，有具體事證足認其執行職務有偏頗之虞者，審議單位應依職權情迴避，蘇曾在國民黨中常會、站在那麼大的黨徽後方，說自己會公正客觀處置政治性案件，無論審定結果如何都將留下非議，請蘇宏達拿出學術良知自行迴避，否則他將代表林智堅依法提出主張。

    律師黃帝穎質疑，蘇宏達曾站在國民黨中常會的黨徽後方，說自己會公正客觀恐留下非議。（記者塗建榮攝）

    律師黃帝穎質疑，蘇宏達曾站在國民黨中常會的黨徽後方，說自己會公正客觀恐留下非議。（記者塗建榮攝）

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