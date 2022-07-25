江啟臣：數位中介服務法是惡法 立法院應拒審

國民黨前主席、立委江啟臣今痛批NCC提出的「數位中介傳播服務法草案」是惡法，立法院應拒審。（資料照）

2022/07/25 12:02

〔記者林良昇／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）預計捐助新台幣25億元成立「專責機構」規範網路假訊息、網路霸凌等不當或違法言論，遭在野黨批養網軍、箝制言論自由，國民黨前主席、立委江啟臣今痛批NCC提出的「數位中介傳播服務法草案」是惡法，立法院應拒審。

江啟臣今在臉書發文批評，民進黨完全執政後，以打假消息、維護國家安全，甚至是防衛民主之名，透過國會多數一再強行通過管制言論的法律，壓制不利政府言論，剝奪人民批判的勇氣，讓人民不敢質疑政府，藉以鞏固政權，說是防衛民主、但實際上是在打擊民主。

江啟臣提到，政府自2019年起以防制假消息危害為名，由行政院陸續提出修法並利用國會多數強行通過，之後再以國家安全為名，通過所謂的「國安五法」及「反滲透法」，擴大外患罪適用範圍，之後藉成立數位發展部擴增NCC網路監理業務，並提出「數位中介傳播服務法草案」，通過後用以管制網路言論。

江啟臣表示，「數位中介服務法草案」開宗明義說是為了要保障數位基本人權、促進數位通訊傳播自由，但綜觀法條規定卻是在管制網路言論，侵害網路言論自由，再次以打假消息之名，賦予政府機關在法院認定前，就可以逕自認定假消息，要求平台業者加註警語，無疑就是以國家公權直接要人民禁言。

江啟臣認為，草案中更可向法院聲請「緊急資訊限制令」要求平台業者移除或限制接取資訊，「這不就是在封鎖質疑政府言論，管控網路輿論？」要求法院必須在48小時內作出裁定，更有侵害司法獨立之虞。

另外，江啟臣說，NCC規劃以25億元的國家公帑成立「專責機構」，負責通知平台下架各機關認定之違法言論，制定數位中介服務業者自律規範、還負責「推動具有新聞編輯內容之網路資訊服務提供者，建立實效自律及標章機制」，無疑是在干預新聞自由。

江啟臣批評，專責機構由過去關閉有線電視新聞台、挨轟東廠的NCC捐助成立，而該機構未來以財團法人方式成立，董監事由NCC任命，恐怕只是NCC的附隨組織，專責網路言論監控。

江啟臣認為，民進黨執政後過去多次以打擊假訊息和國家安全為由修正相關法令，擴大適用範圍、對象並提高處罰，各類假訊息都已有相關法令規範適用，再有不足也還有「社會秩序維護法」散布謠言的適用，為何仍要畫蛇添足？立院應拒審「數位中介服務法草案」惡法。

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