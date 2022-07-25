13:30~14:00北部萬安演習 北市不配合車停人疏散者罰款3至15萬

北台灣「萬安45號演習」今午警報響，北市民眾須「車停人疏散」。圖為7/22北市萬安演習演練一景。（資料照）

2022/07/25 10:20

首次上稿 07:05

更新時間 10:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今起實施「萬安45號」防空演習，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣與新竹縣市等7縣市，將於今日下午1點30分至2點進行演習，民眾聽聞警報音響、接收「國家級警報」時不必驚慌。不過，為模擬戰時景況，台北市今日全面實施「車停、人就近疏散」演練，車上駕駛、乘客於演習時段，須接受引導至附近場所避難，若經勸導仍不願配合者，可依「民防法」第25條，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

國防部全體官兵今日實施為期5天的「漢光38號」實兵演習，各部隊已著手戰力保存、整體防空演練，而與民眾息息相關的「萬安45號」演習也於今日起連續4天登場，全國各縣市今日至28日的下午1點30分至2點，分區實施「萬安45號」演習，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣的演習，率先於今日下午登場。

至於苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市演習，則於明天施行，台南市、高雄市、屏東縣於27日實施，花蓮縣、台東縣與外離島則於28日驗證。民眾的手機在演習期間，會收到「空中威脅告警系統」發送的「國家級警報」，地方政府也會進行交通管制、設施搶修、傷患救護、戰災搶救等多項民防演練。

值得注意的是，為符合戰時景況，中央政府原排訂今日於台北市信義區廣居里、明天於台中市南屯區豐樂里、後天在台南市永康區東橋里等3里，進行「車停、人就近疏散」擬真演練，但台北市政府決定將此操演環節，擴大為全市辦理。也就是說，如果今日下午1點半至2點於台北市轄區內駕車、搭車的民眾，聽聞演習警報音響起後，都務必接受地方政府人員引導避難，搭乘公車、計程車、Uber者亦同，若經勸導仍不願配合者，可依「民防法」第25條，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

至於演練期間待在室內的民眾，則需配合演習關閉燈具、爐火，而外送平台也將配合演習調整營運時間，若有採買或點餐需求者須提早規劃；搭乘捷運的民眾，演習期間即在列車上者，只須照常通勤即可，但在演習期間下車的民眾，則須接受車站人員引導，不可以擅自出站，各捷運站也將維持「只進不出」原則。

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