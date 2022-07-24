張榮豐︰1992年任李登輝密使見楊尚昆 兩岸極機密管道直到政黨輪替中斷

前國安會副秘書長張榮豐以「無煙硝的戰場－從威權到民主轉折的國安手記」為名，24日舉行新書發表會，前總統府總統辦公室主任蘇志誠（右）出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

2022/07/24 19:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國安會副祕書長張榮豐今日舉行《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》新書發表會，張榮豐暢談自己的國安工作經驗，並於書中披露1992年他與國策顧問曾永賢擔任總統密使，赴北京見到中國國家主席楊尚昆，之後兩岸建立極機密的私下溝通管道，歷經1996年台海飛彈危機，直至2000年政黨輪替才中斷。

前總統李登輝辦公室主任蘇志誠今日表示，如果時空背景轉換，張榮豐當年所做工作，大概事先會被警告不要被統戰、不要出賣台灣，記得當年曾永賢來報告路線，以及取得中國大陸那邊聯繫的方式，在李登輝總統核准後，就派曾永賢去中國。

蘇志誠談及，在出發前3天，張榮豐才接到命令要出任務，從香港進入中國到北京，去見到中共情報頭子、匪幹高層葉選寧，以及中國國家主席、對台工作小組組長楊尚昆，這在當年威權餘威尚在的年代，這是風險非常高的事，如果消息洩漏，不僅他們有問題，恐怕連李前總統的總統位置都坐不穩。

蘇志誠指出，這件事當年是保密到家，這是膽識過人和愛國家、愛台灣，並不是為名為利，所以他鼓勵張榮豐將這段故事寫出來，就是希望當代台灣人要對自己有信心，做一個勇敢有膽識、不為名利的台灣人，也不要畏懼中國，如果真正愛台灣，就不要害怕共產黨，不要一聽到中共就說不要，只指責是統戰伎倆，然後就沒有了。

「要有信心和能力去統戰他們！」蘇志誠認為，曾永賢見葉選寧的對話，在這本書中寫得很精采，葉選寧問及「你有什麼信物可以代表李登輝先生啊？」一般人遇到一定講不出話來，但曾永賢不疾不徐地說「我感到很失望，假使周恩來總理在的話，絕對不會問這一句」，接下來葉選寧就哈哈一笑。

蘇志誠表示，這是誰統戰誰，台灣對自己要有信心，不要害怕接觸，你越害怕只能往一邊去擠。後來他聽別人講，葉選寧對台灣只交了2個朋友，一個就是曾永權和張榮豐這條線，另外一個人非常令人驚訝，但他不能公開講。

蘇志誠說，台灣不要失去最有的氣魄和膽識，不要事情來了口頭逞強、心理畏縮，這樣成不了事。現在多少人用「愛台灣」3個字來壓人，很多政界人士用「愛台灣」蹭台灣，藉此爭權奪利，希望將來年輕政治世代可以把「愛台灣」從政治場域拿掉，不要拿愛台灣當政治工具。

國史館館長陳儀深表示，前館長張炎憲在世時曾訪問過曾永賢，當年曾永賢對這段歷史講得很保留，很多國安內幕都沒有敘述，但曾永賢後來捐贈史料中，有相當內容是有這些事情，未來要如何開放較好，因為張榮豐已斟酌付梓，給國史館很好的參考。

張榮豐指出，以這麼多年的國安工作歸納出要從事國安工作者必須有正直的人格、必須要有嚴謹的邏輯及豐富的實務經驗及國內外的人脈，才能把國安工作做好，從事國安工作不是小聰明，而是需要大智慧。

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