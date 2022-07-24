柯文哲砸8千萬二備金辦城博會 許淑華：拿救命錢辦畢業展

民進黨北市議員許淑華怒批，柯文哲拿二備金辦城博會，形同拿救命錢辦畢展，且光是移置展品就花費高達650萬，根本是亂花人民納稅錢。（資料照）

2022/07/24 19:01

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府動用8000多萬「救命錢」第二預備金，將於下月舉行「台北城市博覽會」，遭不分黨派議員齊轟是刻意規避議會監督、舉辦市長柯文哲的「畢業展」；民進黨北市議員許淑華怒批，柯文哲將二備金分2年度執行，其意就在迴避議員監督，形同拿救命錢辦畢展，且光是移置展品就花費高達650萬，根本是亂花人民納稅錢。

台北城市博覽會將於8月27日至9月11日在花博公園爭艷館舉行，規劃永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業、智慧城市等6大主題，由副市長黃珊珊統籌規劃，且預計為其於北市府最後任務、完成後將正式辭職參選，加上柯文哲卸任在即，此活動也被議員們視為是柯文哲、黃珊珊的共同「畢業展」，宣傳政績、佈局選舉意味濃厚。

許淑華表示，上會期總質詢時就曾提醒柯文哲，北市府去年先動支二備金執行城博會規劃案，今年依然不編列公務預算，再動支更多二備金執行，藉此規避議會審查，此舉形同拿救命錢辦畢展，要求應將城博會尚未動支金額，先用於疫情、災害項目使用，原項目則以追加預算方式、按正常程序提送議會審議，未料當時曾坦言不妥的柯文哲依舊蠻幹。

許淑華指出，北市府於去年、今年分別動支二備金投入城博會的規劃與執行，其意就是規避議會監督審查，再進一步發現，負責宣傳行銷的北市觀傳局光是將展品從市府探索館移置博覽會場內，就耗費高達650萬元，痛斥根本浪費人民納稅錢。

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