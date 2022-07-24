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    首頁　>　臺北市

    北市府砸8千萬辦城博會 王欣儀：淪為柯文哲獨角戲、吹牛比賽

    國民黨議員王欣儀更怒斥北市城博會內容未結合城市與市民，全然是市長柯文哲的「獨角戲」、「吹牛比賽」。（記者鄭名翔翻攝）

    國民黨議員王欣儀更怒斥北市城博會內容未結合城市與市民，全然是市長柯文哲的「獨角戲」、「吹牛比賽」。（記者鄭名翔翻攝）

    2022/07/24 18:59

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府動用8000多萬「救命錢」第二預備金，將於下月舉行「台北城市博覽會」，遭不分黨派議員齊轟是刻意規避議會監督、舉辦市長柯文哲的「畢業展」，國民黨議員王欣儀更怒斥，城博會內容未結合城市與市民，全然柯文哲唱「獨角戲」、形同「吹牛比賽」。

    對此，主責的北市府研考會主委黃銘材表示，過去歷任市長均會在任期最後一年進行施政彙整，包括任內成果及須延續的施政等，而此次城博會於去年10月才拍板確定舉辦，因此未先編列於今年度預算中，才會動支二備金，但相關內容規劃都是從民眾角度思考市府做了什麼、並非全然宣傳柯文哲政績；目前市府正積極宣傳，目標屆時線上活動可吸引100萬人次以上參加，線下實體活動則估約有50萬。

    王欣儀指出，北市府去年原編列350萬預算擬做「市政8週年」特輯，遭不分黨派議員質疑是以行政資源為今年選舉宣傳、佈局，因此將預算全數刪除，未料柯文哲為規避議會監督，竟改用二備金大砸8千萬舉辦「台北城市博覽會」，且展出內容未與城市、市民結合，全是柯文哲的「獨角戲」，痛斥「台北市因廣大市民而偉大，卻因『柯市長』而渺小」。

    王欣儀認為，台北建城近140年，但從城博會規劃的「重大台北事件」列舉內容竟是從2015年、柯文哲上任後才開始，前市長馬英九、郝龍斌時期的921大地震、SARS、花博、聽奧等重大事件全消失，譏諷北市府讓台北「失憶」，且展出項目全是柯文哲施政事項，與地方、民間全無連結，美其名為城博會，實為柯文哲「治理事項報告會」。

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