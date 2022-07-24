李登輝講空包彈害死共軍少將？ 蘇志誠：劉連昆被抓與李完全無關

前國安會副秘書長張榮豐以「無煙硝的戰場－從威權到民主轉折的國安手記」為名，24日舉行新書發表會，前總統府總統辦公室主任蘇志誠出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

2022/07/24 18:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕共軍少將台諜劉連昆1999年遭中共當局逮捕後，以毒針執行死刑，多年來，外界總歸責於前總統李登輝於1996年公開演講提及「空包彈」，引起中共注意才導致劉連昆身分曝光被處死。前總統府祕書室主任蘇志誠今日表示，李前總統在天之靈，他要還李清白，劉連昆將軍被抓，跟李登輝講空包彈完全沒有關係。

前國安會副秘書長張榮豐今日舉行《無煙硝的戰場－從威權到民主轉折的國安手記》新書發表會，包括前國安會秘書長丁渝洲、前陸委會主委賴幸媛、國史館館長陳儀深、前陸軍副司令劉湘濱、前國安會副秘書長葉國興等人出席與會。

蘇志誠表示，李前總統在二次世界大戰時是受到砲兵訓練的，也有經營戰場的知識，李登輝非常清楚，這種演習以當時技術不可能用實彈，所以在選舉激情之下，總統就說「免驚啦！那是空包彈」，這些都是選舉語言，但後來經過有心人士操作，就變成李總統講了那句話，讓中國起了警覺心。

蘇志誠強調，劉連昆將軍為何被抓，原因他們都很清楚，但知道的人永遠不會講，但他可以絕對保證，跟台灣絕對沒有任何關係，純屬個人因素，他只能講到這裡，如果講離譜了，劉將軍在天之靈會來找他。

張榮豐補充說，劉連昆被捕後，中共有發布一連串文宣攻勢，聲稱是因為李總統講了空包彈，所以他們破獲間諜案。後來，陳水扁總統講了中國有幾顆飛彈對著台灣，中共又逮捕了一批間諜，這些都是中共謀略作為，但現在大家只記得2顆空包彈。

張榮豐提及，他這幾年與中共打交道，發現這個政權有一定僵固性，1996年台海危機過後，當時國安單位有做檢討，發現中共文宣會強調不是要影響李登輝選票，而是要打擊台獨勢力，還會誇耀解放軍英勇，宣稱出動2艘潛艦，讓美國航艦退了300海里，但這些說法都違反常識。

張榮豐分析，這些文宣手法有些熟悉，後來他找到1950年代八二三砲戰資料，當年中共把打金門做為火力測試，並測試美台關係，並不是真的要打下金門，這些在前新華社社長所寫回憶錄中都可證實，中共自承是用金馬當成套在美國人脖子上枷鎖，當年就強調解放軍英勇，甚至宣傳解放軍一開砲，美國軍艦掉頭就跑。

他指出，1996年台海危機他很清楚，美國航空母艦根本沒有動，也沒進入台灣海峽，這在衛星圖都看的很清楚，中共潛艦的編號和位置都被美國掌握，美國人完全知道中共潛艦在哪裡，當時有台灣學者中了中共文宣伎倆，誤信美國航艦後退300海里，其實中共最終目的是要打擊李登輝的選票，後來沒有成功才講成打擊台獨勢力。

前國安會副秘書長葉國興說，2020年在國安高層會議，他還聽到有層級很高的人在講「空包彈」導致劉連昆被抓，到2020年這件事還在傳，一定要對外澄清；張榮豐接著說，劉連昆是1999年出事，台海飛彈危機是1996年，不是同一時期的，劉連昆出事有其他原因，但他不能透露。

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