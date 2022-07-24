義務役役期僅4個月 丁渝洲：傷害國安「荒謬決策」

前國安會副秘書長張榮豐（左三）以「無煙硝的戰場－從威權到民主轉折的國安手記」為名，24日舉行新書發表會，包括前國安會秘書長丁渝洲（左二）、國安會秘書處前處長劉湘濱（左一）、陸委會前主委賴幸媛（右三）、國安會前副秘書長葉國興（右二）及國史館長陳儀深（右一）等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2022/07/24 17:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國安會秘書長丁渝洲今日出席《無煙硝的戰場－從威權到民主轉折的國安手記》新書發表會，他砲轟兩個政黨為爭取年輕人好感及選票，縮短義務役役期到只剩下4個月，不僅傷害常備部隊戰力，更癱瘓後備部隊的戰力，這種傷害國家安全的荒謬決策，令人感到痛心。

丁渝洲表示，從威權到民主的轉折，是在沒有煙硝的戰場上完成的。雖然民主改革有激烈衝突、衝撞，但是沒有看到流血傷亡，以最少代價得到完美的成果，這是相當令人高興。其次，這次民主改革是國家憲政史上最有意義的改革，讓人民真正享受到民意及民主，更被世界列為民主改革的典範。

丁渝洲話鋒一轉說，兩岸現在變成世界關注的議題，國外更把台灣列為世界最危險的地區。他是一個軍人，軍旅生涯從連長、旅長、師長到軍團司令，從來沒有害怕過打仗，但退休到現在，一天比一天更害怕打仗，這很矛盾，因為回顧這20年來，兩岸變化非常大，變化最大的就是國防。

丁渝洲批評，從2000年之後，兩個政黨為爭取年輕人好感及選票，一直縮短義務役役期，現在役期只剩下4個月，不僅傷害常備部隊戰力，更癱瘓後備部隊的戰力，這種傷害國家安全的荒謬決策，令人感到痛心。

丁渝洲指出，回過頭看中國這20幾年發展，在全世界建軍史上速度最快，隨著時間兩岸戰力越拉越大，國家面對這種情況應思考如何因應。美國人從來沒有像現在如此重視中華民國國軍戰力，要我們買這個武器，要買那個裝備，甚至建議男女都要服役一年。

丁渝洲認為，美國不是愛台灣，而是基於自身國家利益，因為中共軍事力量強大，已經讓美國感到相當大威脅，在台海軍事上優勢正日益降低。所以他要提醒國人，美國一旦介入台海作戰，將是建國以來最大風險。

「國家安全不能依賴別的國家，自己國家自己救！」他強調，台灣需要美國，但是不能依賴美國，國家要自立自強，不管軍事強大到何種程度，永遠要避免戰爭，縱然能夠打贏，也要避免戰爭，因為戰場在台灣，傷害最大的就是老百姓。

丁渝洲建議，國家要生存發展，除繼續強化國力和軍力外，更應該重視「柔性戰略」，所謂「柔性戰略」就是運用外交、心理、經濟、科技等戰略作為來維護國家安全，維護國家最大的利益，這才是愛台灣的真正表現。

他談及，我國應該強化無形戰力，當年黃埔軍人沒有人向日本投降，有一次他曾向總統報告，台灣內部都不團結要如何打仗，要讓年輕人知道保家衛國，愛國教育是非常重要的，看看中共如何培養愛國，不要有形戰力不如人，無形戰力都沒有增加，這會是最大一個危機。

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