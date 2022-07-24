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    仇恨值低可搶藍營選票？ 黃珊珊：公民課本沒教棄保、分裂投票

    台北市副市長黃珊珊24日出席《黃珊珊：33個人生故事》新書分享會。（記者羅沛德攝）

    台北市副市長黃珊珊24日出席《黃珊珊：33個人生故事》新書分享會。（記者羅沛德攝）

    2022/07/24 17:07

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選戰呈藍、綠、白三腳督態勢，國民黨立委鄭麗君日前分析，台北市副市長黃珊珊「仇恨值較低」，較能吸引年輕及淺藍選票；對此，黃珊珊今表示，從政應使社會更為美好，選舉不該製造仇恨對立，且民主精神是選賢與能，公民課本內沒教「棄保」、「分裂投票」，強調選舉「很快樂、很正向」。

    黃珊珊今下午在台北表演藝術中心舉辦《黃珊珊：33個人生故事》新書分享會，活動由知名藝人陶晶瑩主持，除高齡9旬的母親與親友們到場外，大學同學包含國民黨前桃園縣長吳志揚、前民進黨不分區立委吳宜臻等均到場祝賀。

    對於「仇恨值較低」一說，黃珊珊會後受訪時表示，台灣是很美好社會，從政者應讓這些美好、善良與眾人共好，無論是否在選舉都不應該製造仇恨、對立。

    此外針對有網友稱，家中為支持國民黨台北市長參選人蔣萬安或黃珊珊而吵翻天，黃珊珊指出，民主精神是選賢與能，過去公民課本內所教未曾出現「棄保」、「分裂投票」等，自己從政24年，認為選舉應很快樂、正向，若喜歡就支持、做不好就換掉，選民心中應十分清楚。

    而今早黃珊珊與蔣萬安同場出席健行活動，現場再有民眾黨參選人，引發蔣萬安批行政不中立；黃珊珊則回擊，該行程為公開場合，「這有什麼行政不中立」，且許多議員也要競選連任，質疑是否也應採同樣標準。

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