杜絕軍機墜毀憾事 立院法制局建議延長飛官養成教育

AT-3教練機。（資料照）

2022/07/24 17:35

〔記者謝君臨／台北報導〕1架AT-3教練機於5月31日在高雄執行訓練任務時墜毀，學官徐大鈞殉職。立法院法制局建議，國家應珍視飛行人才價值，並將更多的資源挹注在飛（學）官養成教育上，以營造有利育才、留才及傳承的福利待遇環境，透過扎實的教育訓練及傳承，精進飛（學）官培訓的軍事教育歷程，以期避免憾事再度發生。

針對飛官培訓相關福利待遇問題，立院法制局指出，正如失事飛（學）官家屬建言：「希望能調整空軍官校飛行生學制，給學生更充裕的受訓時間」，政府應精進飛（學）官培訓的軍事教育歷程，評估將飛（學）官養成教育歷程適度加以延長的可行性，例如參考法國空軍官校「菁英教育」的作法。

法制局解釋，針對戰鬥機飛行員，在完成大學4年的基礎教育後，再施予一段時間的飛行訓練，此一階段的重點，不在碩士學位的取得，而在累積其飛行時數與經驗，同時藉由飛行教官豐富的實際經歷，傳承給新進的飛（學）官，精進其飛行技術，以及將來獨立面對各種飛行風險控管與應變的能力。

而在飛（學）官養成教育歷程延長後，法制局建議，政府宜配套參考目前學制為6年的軍醫學系等特殊官科「任官」的作法，評估飛（學）官完成延長養成教育訓練後，直接以「敘任」方式，任用為「中尉」以上軍官的可行性，藉由提升飛官初始官階，連帶提高其相關福利待遇，以掌握育才及留才的契機。

另，法制局表示，許多國家受到少子化趨勢、敵情威脅加劇，以及民間飛行人才需求擴增等因素影響，皆須適度調整福利待遇以增加誘因，吸引優秀人才投身飛行軍旅。退伍後回聘的飛行教官須帶飛最資淺學官，並教導各項動態飛行課目，壓力大且體能消耗快速，致使部分退役者會選擇到民航發展。因此，宜考量合理調整飛行教官的福利待遇，以利留才並讓經驗得以傳承。

法制局指出，如經評估確有調整飛官及飛行教官福利待遇的必要，除涉及本俸規定的調整，需修正軍人待遇條例及相關法令外，其餘可依有關規定適時報請行政院專案核准相關福利待遇項目，尚無須透過法規修正方式即可辦理，可吸引更多優秀人才投身飛行軍旅或擔任教官，以利人才培育及傳承相關經驗。

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