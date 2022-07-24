遭批難甩柯文哲「陰影」 黃珊珊回嗆陳時中：有民進黨「背後靈」

台北市副市長黃珊珊24日出席《黃珊珊：33個人生故事》新書分享會。（記者羅沛德攝）

2022/07/24 17:03

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市副市長黃珊珊今舉行新書分享會，而競選對手、民進黨台北市長參選人陳時中也於今早發表新書，頗有互別苗頭之意，更似將出書成為參選首都的「標準配備」；對此，黃珊珊今表示，此分享會早籌備2個月，並無與誰較勁問題，而對於陳時中批未來恐難甩台北市長柯文哲「陰影」則回嗆，陳時中有民進黨「背後靈」，強調每個人都是獨立個體，應自己負責。

黃珊珊今下午在台北表演藝術中心舉辦《黃珊珊：33個人生故事》新書分享會，活動由知名藝人陶晶瑩主持，除高齡9旬的母親與親友們到場外，大學同學包含國民黨前桃園縣長吳志揚、前民進黨不分區立委吳宜臻等均到場祝賀，而胞兄、前參謀總長黃曙光雖未到場，卻致送可愛玩偶及一封信，令黃珊珊也紅了眼眶。

黃珊珊致詞時哽咽說到，此書紀錄擔任副市長前的人生故事，除感謝中廣董事長趙少康曾帶領進入新黨，也感謝親民黨主席宋楚瑜引領，更感謝台北市長柯文哲於2016年因病萌生退意時，給予「好人做事是為別人不是為自己」一席話砥礪，並無私信任，使她能夠在副市長職務上盡情發揮。

黃珊珊也提到另名因病倒下的副市長蔡炳坤，感嘆蔡炳坤病倒當天早上，自己才將新書交給他，2人還就內容說說笑笑，未料晚上就接到他病倒噩耗，無奈人生無常，除希望蔡炳坤盡快度過難關，也因有感生命脆弱，希望把握當下、快樂過每一天、認真做每件事，無愧於天地良心、不忘初衷，實踐改變城市、社會、國家、乃至於世界的夢想。

對於新書發表活動與陳時中「撞期」，黃珊珊會後表示，此分享會已籌備2個多月，並無與人較勁問題，且此為個人心得分享，更無關參選「標配」，強調「想做就做」。

至於陳時中認為黃珊珊恐難擺脫柯文哲「陰影」；黃珊珊強調，每個人都是獨立個體，選舉都是自己負責、做好自己該做的事，同樣陳時中也是獨立個體，不會認為他背後有民進黨就會衍生多頭馬車問題，否則按此說法則每個人背後都有「背後靈」。

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