林智堅論文案審查 國民黨團︰台大應公開直播

立法院國民黨團召開記者會，反擊民進黨桃園市長參選人林智堅等人關於論文的說明。（記者林良昇攝）

2022/07/24 16:51

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭控論文抄襲，台灣大學國發所教授、國安局長陳明通昨發聲明釋疑，林智堅今早也召開記者會再度說明，立法院國民黨團今下午召開記者會反擊，批陳明通是當事人，不該出來說三道四，並呼籲台大學倫審定委員會公開直播。

針對陳明通昨日發布4千字聲明及林智堅今早召開的記者會，立院國民黨團今下午召開記者會反擊，國民黨立委費鴻泰批評陳明通與林智堅不倫不類，用似是而非的說法想唬弄全國人民。

費鴻泰表示，全台灣教研究方法的不只陳明通，他本人也曾教過28年的研究方法，在校時都會要求學生，論文不能連續7個字一樣，有些老師也許要求13個字，沒聽說過有20字以上連續一樣還放行。

費鴻泰指出，林智堅的台大碩士論文與同系所另位研究生余正煌雷同，摘要218字有151字一樣。第9頁734字有667字一樣，相似度91%，第11頁472字有422字一樣，相似度89%，第13頁259字中199字相同，相似度77%，第14頁210字有205字一樣，相似度97.6%，第15頁第2段185字有178字一樣，相似度96%。

費鴻泰還拿出一顆蘋果舉例，若請2人用100字描述這顆蘋果，90%文字以上一樣「有可能嗎？」唯一可能就是抄襲，若真如陳明通和林智堅所言，是余正煌使用林的數據，至少也是林抄襲余的文字，陳身為指導教授，無論如何都該負責，應辭去國安局長和台大教授。

立院國民黨團總召曾銘宗表示，林智堅在記者會上提到他的台大碩士論文有發想優先、研究大綱優先、研究設計優先等3大優先，但這優先只是構想，最後還是要寫成論文，這種說法並不合理，似乎還在說余正煌抄襲林的論文。

曾銘宗說，林智堅今早的說法涉及余正煌的清白，余現在是調查局新竹調查站的調查官，若余不出面，國民黨團近期會安排考察新竹調查站，要余出來說清楚。

曾銘宗也強調，陳明通是當事人，有什麼話就直接去台大學倫委員會陳訴，身為國安局長，不適合出來說三道四，公然主導台大或中華大學的調查，應自律自重。費鴻泰則說，他對台大還是有期許，認為學倫委員會審查時應公開直播。

對於律師黃帝穎今指出，委員會召集人、台大社科院長蘇宏達近日也透過內部信以「醜聞」稱此案是未審先判，應自請迴避。曾銘宗，法律並無規定要迴避，請提出相關法律依據。

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