男護理師「猴急」硬來 猥褻女護理師無罪、判賠逾6萬

男護理師跨年夜對心儀女護理師「硬來」，刑事猥褻獲判無罪，但高等法院民事庭（如圖）判應賠償女護理師6萬多元確定。（記者楊國文攝）

2022/07/24 16:12

〔記者楊國文／台北報導〕駱姓男護理師在跨年夜邀請心儀的美女護理師到他住處觀賞影片同樂，竟情不自禁，將她撲倒及狂吻、舔耳和愛撫胸部，遭她嚴詞拒絕後才停手；事後女護理師提告遭強制猥褻罪，但駱男否犯猥褻，認為當時是約會，女護理師也願意和他有親密接觸才會有肢體接觸，獲無罪確定，不過，高等法院認定駱男「硬來」已造成女護理師身心受創，甚至曾有自殺念意，判應賠償6萬多元確定。

女護理師提告主張，和駱姓男護理師是朋友關係，2019年12月31日下午5時，駱男邀她到其北市住處打電玩遊戲及觀賞影片，她準時赴約。

沒想到，當晚10時，她聚精會神觀看影片之際，駱男突然將她撲倒，以蠻力掀開她的衣服及內衣，不顧她抵抗及叫喊「不要」，親吻並舔她的耳朵，並撫摸胸部等處，猥褻得逞。

事後，女護理師以LINE傳送「我被猥褻」訊息告知閨密，對駱男提告涉強制猥褻罪，並提出刑事附帶民事訴訟，求償包括精神慰撫金30萬元、醫藥費、工作損失等共43萬多元。

駱男否認猥褻女護理師，認為當天是她先拉他的手去摸，還說「你的手很光滑」，跟著就抱他，接著她也躺在其懷裡，他才情不自禁開始舔她的耳朵，因為她未拒絕，他才進一步伸手到衣服裡摸她的胸部，舔她耳朵，親吻她，後來她明確表示「不要」，他就停止動作。

駱男強調，後來女護理師還在他家看電影一段時間後才說要回家，他並陪她牽手走路去搭捷運，可見得他絕無猥褻她。

駱男的律師指稱，2人從2016年即認識，女護理師知道駱男對她有好感，也表達過要追求她，且案發當時是跨年夜，當2人獨處一個房間內長達數小時，駱男以為是約會，主觀上認為女護理師也有意發展親密關係，才對她親吻、愛撫，並未猥褻。

檢方雖以強制猥褻罪起訴駱男，但被法院認定罪證不足，判無罪確定。

女護理師另提出求償訴訟，並出具多次就診紀錄、罹患創傷後壓力症候群、憂鬱症復發等資料，高等法院認為，雖然強制猥褻罪獲判無罪，但以女護理師多次就診，甚至數度主訴企圖自殺，想結束生命等情形，可以認定遭駱男強吻等行為後已產生心理創傷，駱男應負起侵權損害賠償，判應賠精神辱撫金6萬元，加上醫藥費3805元，共判駱男應賠償6萬3805元確定。

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