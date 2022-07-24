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    世界警消運動會 台灣首日奪6金4銀1銅

    柔術女子68kg金牌張雅筑（右）。（記者姚岳宏翻攝）

    柔術女子68kg金牌張雅筑（右）。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/07/24 14:19

    〔記者姚岳宏／台北報導〕「2022年第19屆世界警察消防運動會」7月23日至31日在荷蘭鹿特丹舉行，我國代表團由內政部警政署、消防署甄選優秀選手組成，與來自世界70個國家、近萬名警察、消防及海關人員共同參與各項競賽，台灣選手首日賽事即勇奪6金4銀1銅，戰果輝煌。

    柔術組由吳玫玲、張雅筑、施柏仰、陳立寰、張嘉恩、吳政彥及許顥瀚等7位代表團好手，一舉奪下3金3銀1銅，人人均奪牌，其中來自桃園市警局的張雅筑參加女子30歲以上、68公斤以下量級組別，為我國摘下首金，意義非凡。

    參加女子18歲以上、84公斤以下量級臥推的葉松江，是桃園市消防局的好手，也為我國摘下1面金牌；台北市警察局謝伯韶、保一總隊謝伊筑，參加女子田徑5000公尺競走，分別在30歲以上、35歲以上組別獲得1金1銀；警政署指出，未來幾日的比賽，預期將會有更多獎牌入帳，為國爭光！

    世界警察消防運動會舉辦目的，是鼓勵執法人員積極參與各項體技活動，藉以強化執勤量能，並促進國際交流，每2年舉辦一次，本屆為台灣連續第12次組團參加，我參賽選手歷屆均獲得佳績。本次代表團由警政署副署長林順家率領警察人員21人及消防人員7人，合計29人，參加柔術、跆拳道、射擊、羽球等競賽項目。

    首日得牌選手。左起吳玫玲、張嘉恩、陳立寰 男子、施柏仰、張雅筑、吳政彥 。（記者姚岳宏翻攝）

    首日得牌選手。左起吳玫玲、張嘉恩、陳立寰 男子、施柏仰、張雅筑、吳政彥 。（記者姚岳宏翻攝）

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