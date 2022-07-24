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    中重症+136 兒少重症再增2例MIS-C

    新增中重症136例，較昨日略降，包含78例中症、58例重症，其中2例為孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）均無慢性病史。（指揮中心提供）

    新增中重症136例，較昨日略降，包含78例中症、58例重症，其中2例為孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）均無慢性病史。（指揮中心提供）

    2022/07/24 14:19

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增中重症136例，較昨日略降，包含78例中症、58例重症，其中2例為孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）均無慢性病史；死亡再增65例，最年輕為6名50多歲個案，均有慢性病史。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、63例具慢性病史、47例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月12日至7月21日，死亡日期介於5月28日至7月21日。

    至於特殊重症，新增2例兒少MIS-C，1例為2歲男童，無慢性病史，5月22日確診COVID-19，7月13日開始有發燒、嘔吐、腹瀉、結膜炎、食慾活力下降，17日到急診，疑似MIS-C，收治一般病房住院，經治療後病況好轉，已於23日出院。

    另1例為16歲女童，無慢性病史，去年年中與年底曾接種兩劑疫苗，5月30日確診，7月17日發燒、腹痛、食慾活力下降，21日至急診，診斷為急性腸胃炎，懷疑MIS-C安排住院，隔天症狀持續，轉到醫學中心，但轉院後，醫師評估個案只有腹痛症狀，暫不完全符合MIS-C，沒有開立相關治療的免疫球蛋白、類固醇等藥物，症狀穩定。不過，仍根據第一位醫師通報仍是列為MIS-C個案。此案也是年齡最大的MIS-C。

    目前12歲以下兒童重症累計116例，包含52例MIS-C、24例腦炎、19例肺炎、8例哮吼、敗血症與共病各3例、1例心肌炎、6例家中死亡，其中24例死亡，包含8例腦炎、4例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，6例到院前死亡。

    13至18歲青少年重症也累計11例，包含肺炎7例、心肌炎1例、孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）2例包含13歲與16歲個案、共病1例，其中4例死亡，包含3例肺炎、1例心肌炎。

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