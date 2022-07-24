本土續降+21460 死亡+65、境外移入+277

2022/07/24 14:12

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）續降，新增21,460例，較昨日下降4%，但死亡則較昨日略升至65例。另外，境外移入新增277例。

新增21,460例本土病例為9,897例男性、11,554例女性、9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（3,747例），台中市（2,632例），桃園市（2,270例），台北市（2,204例），高雄市（2,147例），台南市（1,771例），彰化縣（1,020例），屏東縣（627例），新竹縣（624例），宜蘭縣（575例），苗栗縣（554例），新竹市（526例），雲林縣（525例），嘉義縣（435例），花蓮縣（353例），南投縣（342例），基隆市（327例），嘉義市（249例），台東縣（222例），金門縣（188例），澎湖縣（102例），連江縣（20例）。

新增277例境外移入個案中，為165例男性、112例女性，年齡介於未滿5歲至70歲多歲，分別自美國及新加坡（各6例），泰國及越南（各4例），日本、瑞士、澳大利亞、加拿大及德國（各2例），印度、柬埔寨、韓國、西班牙、香港、印尼及中國（各1例）移入，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年4月19日至7月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,430,583例確診，分別為18,464例境外移入、4,412,065例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,596例COVID-19死亡病例，其中8,581例本土，個案居住縣市分布為新北市1,933例、台北市1,006例、台中市835例、高雄市776例、台南市658例、桃園市643例、彰化縣505例、屏東縣354例、雲林縣253例、南投縣246例、基隆市204例、嘉義縣180例、苗栗縣178例、宜蘭縣172例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣130例、台東縣116例、新竹市80例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫情。（指揮中心提供）

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