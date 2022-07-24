看林智堅論文記者會 國民黨酸：鄭運鵬更適合選市長

國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

2022/07/24 13:52

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今在立委鄭運鵬、律師黃帝穎陪同下召開記者會，說明林智堅碩士論文遭控抄襲爭議，國民黨今酸說，從記者會可以看出，鄭運鵬明顯在學經歷、從政歷練與談吐表現上都是比林智堅優秀許多的民進黨桃園市長人選。

對於民進黨今天的記者會，國民黨文傳會副主委林家興下午發出新聞稿回應，林智堅本場記者會與上次達成同樣的效果，就是「越澄清外界質疑越多」，也證明民進黨主席蔡英文明顯拋棄更優秀桃園在地人選而提名不適任的桃園市長候選人，就是難以證明自己沒有抄襲。

林家興質疑，在台大碩士論文的部分，林智堅提出一份2月1日由陳明通老師寄回給他助理的碩論研究計畫修改檔案，試圖以此證明其寫作早於余正煌，但為何是寄給助理？是否助理有參與論文寫作？而整場記者會言辭之間暗示可能是余正煌抄襲了林智堅的論文，然而余正煌神隱至今，公眾只能聽到林智堅的單方面說法；此外，從林智堅公布的時序圖可以看到，林及余兩人計畫書寫作研究計畫與論文寫作時間高度重疊、資料互通，林智堅也親口承認「有拿余正煌的論文結論做為參考」，如何證明雙方沒有抄襲問題？

林家興提醒，從林智堅今日記者會說法與余正煌的論文謝辭中也發現說法兜不攏的情況，林說只在導生宴見過一次，並不認識余，余卻在論文謝辭裡提到與林智堅有「數面之緣」，請問誰在說謊？余正煌何時可以出來面對公眾說明？

林家興指出，日前針對林智堅中華大學論文提出的3點質疑，包括未參與該份報告研究計畫撰寫、問卷未掛名等，今天記者會當中都未見回應。無論林智堅撰寫的時序如何，都不影響林智堅恐怕都涉及抄襲、竊取甚至洩密的問題，民進黨今日依然不敢回答。

林家興表示，今日記者會還證明了另外一件綠營基層敢怒不敢言的事實，那就是協助主持記者會、邏輯分明的鄭運鵬明顯在學經歷、從政歷練與談吐表現上都是比林智堅優秀許多的民進黨桃園市長人選。

林家興批評，蔡英文因為派系利益與種種不能說的原因，硬是推出過度包裝、內涵與歷練不足的林智堅落跑桃園參選，如今要全黨硬拗護航一人、推派多位認真寫過論文的發言人為其辯護，甚至連所謂自傲的城市治理成績都接連出包，這種落漆的落跑候選人所帶來的新竹經驗，不但桃園人承受不起，恐怕也將連帶使民進黨各地選情烽火連天，蔡英文是難辭其咎。

林家興最後質疑，花了12億納稅人的錢打造、蔡總統風光開幕的新竹市立棒球場卻爆出施工品質堪慮、營造廠商有過失爭議，導致接連讓球員受傷、球迷不滿的情況，顯然有驗收責任歸屬的嚴重問題，呼籲相關單位應立即介入調查，還給新竹市民一個安全的棒球場，還給台灣社會一個公正廉明的選舉與社會風氣。

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