鄭文燦接任童軍總會理事長 感謝林右昌6年奠基團結

中華民國童軍總會第27屆理事長交接典禮24日舉行，圖為套上人「營火袍」的卸任理事長林右昌及新任理事長鄭文燦二人。（記者叢昌瑾攝）

2022/07/24 13:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕童軍總會今（24日）舉辦新卸任理事長交接，總統兼總會長蔡英文將印信從林右昌手中監交給鄭文燦，鄭新任第27屆理事長感謝林過去6年建立制度、團結童軍大家庭，未來將按照默契，持續推動讓童軍更加社區化、多元化、全民化，並預計辦理2025年亞太區童軍領袖會議，讓世界看見台灣。

童軍總會今舉辦第27屆理事長就職典禮，總統暨童軍總會長蔡英文表示，林右昌過去6年帶領團隊合作無間，疫情期間舉辦線上童軍領袖會議，並爭取到2025年亞太區領袖會議在台灣舉辦，而接任的鄭文燦相信也會讓世界看見台灣、了解台灣，強化社會連結，落實童軍的「人生以服務為目的」精神。

基隆市長林右昌則歷任童軍第25、26屆理事長，今卸任，他說，過去6年獲總統、行政院及教育部等大力支持幫忙，童軍各委員會成員也非常努力，真正達成童軍大家庭目標，改善財務，建立制度等，盼童軍運動永續發展。

教育部長暨童軍榮譽理事長潘文忠說，林右昌6年推動台灣童軍運動，看似專任，但同時也將基隆市正推得有聲有色，並以其教育觀念來推動，看見台灣童軍運動大進步，而新任的鄭文燦也是非常謙和、圓融處事，對市政教育亦重視，相信兩人傳承銜接，最能展現童軍凝聚團結精神。

桃園市長鄭文燦今在蔡英文監交下，接下童軍第27屆理事長印信，他表示，前任理事長6年建立制度、完善國家營隊、推動各項訓練，而童軍運動自1917年發源以來，成為青少年最大國際NGO團體，培養其動手做、用心學、冒險犯難、解決問題等精神，各國皆重視童軍教育，對台灣也非常有價值，盼將其推動更加社區化、多元化、全民化，也能夠更多國際參與，讓未來做得更好、走得更遠。

總統蔡英文24日以中華民國童軍總會會長的身份，出席總會第27屆理事長鄭文燦的就職，並主持卸、新任的理事長的交接儀式。（記者叢昌瑾攝）

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