萬安演習明登場 北市首度實施離車疏散 違者重罰15萬元

今年度萬安演習於明下午1點半至2點舉行，台北市首度實施於空襲警報發布後，行駛中車輛須靠邊停放並離車配合疏散，待警報結束後才可回到車上。（資料照）

2022/07/24 13:01

〔記者鄭名翔／台北報導〕今年度萬安演習於明下午1點半至2點舉行，台北市首度實施於空襲警報發布後，行駛中車輛須靠邊停放並離車配合疏散，待警報結束後才可回到車上，若民眾拒絕配合人、車疏散避難及相關交通管制，經勸導仍不配合者，可處以3萬以上、15萬元以下罰鍰。

台北市政府表示，萬安45號演習將於7月25日下午1點30分至2點止在北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，北市除配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，也首度實施全市區、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練。

北市府指出，此次萬安演習的空襲警報發放後，行駛中車輛除須靠邊停放外，車上人員須離車並接受警察或民防人員引導，到就近防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上；至於室內人員聽到警報聲響，應緊閉門窗 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。

北市府提醒，演習期間若民眾拒未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用民防法第25條規定，裁處新臺幣3萬以上、15萬元以下罰鍰。

若對演習內容有任何疑問，可至台北市政府官網首頁的「萬安第45號演習專區」查詢，點閱演習影片觀看、下載全民國防手冊參用，演習相關管制的資訊也可詳閱FAQ（常見問答）；此外，也建議民眾儘早在手機下載安裝「北市警政APP」，即時查詢最近的防空避難處所位置，熟悉空襲防護要領。

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