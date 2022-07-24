為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    萬安演習明登場 北市首度實施離車疏散 違者重罰15萬元

    今年度萬安演習於明下午1點半至2點舉行，台北市首度實施於空襲警報發布後，行駛中車輛須靠邊停放並離車配合疏散，待警報結束後才可回到車上。（資料照）

    今年度萬安演習於明下午1點半至2點舉行，台北市首度實施於空襲警報發布後，行駛中車輛須靠邊停放並離車配合疏散，待警報結束後才可回到車上。（資料照）

    2022/07/24 13:01

    〔記者鄭名翔／台北報導〕今年度萬安演習於明下午1點半至2點舉行，台北市首度實施於空襲警報發布後，行駛中車輛須靠邊停放並離車配合疏散，待警報結束後才可回到車上，若民眾拒絕配合人、車疏散避難及相關交通管制，經勸導仍不配合者，可處以3萬以上、15萬元以下罰鍰。

    台北市政府表示，萬安45號演習將於7月25日下午1點30分至2點止在北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，北市除配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，也首度實施全市區、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練。

    北市府指出，此次萬安演習的空襲警報發放後，行駛中車輛除須靠邊停放外，車上人員須離車並接受警察或民防人員引導，到就近防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上；至於室內人員聽到警報聲響，應緊閉門窗 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。

    北市府提醒，演習期間若民眾拒未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用民防法第25條規定，裁處新臺幣3萬以上、15萬元以下罰鍰。

    若對演習內容有任何疑問，可至台北市政府官網首頁的「萬安第45號演習專區」查詢，點閱演習影片觀看、下載全民國防手冊參用，演習相關管制的資訊也可詳閱FAQ（常見問答）；此外，也建議民眾儘早在手機下載安裝「北市警政APP」，即時查詢最近的防空避難處所位置，熟悉空襲防護要領。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中部防空演習26日登場 發送「空中威脅告警系統」簡訊
    2022/07/23 07:30

    中部防空演習26日登場 發送「空中威脅告警系統」簡訊
    萬安演習25日避難演練 新北交通管制措施公布
    2022/07/21 17:22

    萬安演習25日避難演練 新北交通管制措施公布

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    萬安演習搭捷運別出站 違規最重罰15萬元
    2022/07/13 13:13

    萬安演習搭捷運別出站 違規最重罰15萬元
    新北民安演習明天登場 動員1800人歷年規模最大
    2022/07/13 11:40

    新北民安演習明天登場 動員1800人歷年規模最大
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播